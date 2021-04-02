Полиция не нашла доказательств правонарушений со стороны экс-игрока Сум, отстраненного за договорные матчи

Экс-футболист "Сум" Тарас Дурай обратился в полицию по поводу пожизненного отстранения от футбола.

Напомним, что КДК признал его виновным в деле по возможному участию "Сум" в договорных матчах и изначально запретил заниматься футбольной деятельностью пожизненно, однако после пересмотра дела смягчил наказание до 3 лет вне футбола.

"Пришло время отстаивать свое имя от лжи и клеветы. УАФ и КДК не имея никаких доказательств обвинили меня, сломав всю футбольную карьеру.

Началась борьба с УАФ, КДК и апелляционным комитетом.

КДК УАФ не имеет никаких конкретных доказательств или видео, где было бы видно, что мои ошибки привели к голу, доказательств получения средств, к чему они апеллируют, и еще много других нюансов, пользуясь не фактами, а слухами, догадками ничем не подкрепленными.

Пройдя долгий путь – около трех лет – я до сих пор стараюсь доказать свою непричастность. Первую апелляцию я выиграл, но с этим не захотели соглашаться в КДК УАФ и сделали все для того, чтобы дело было отложено.

КДК во главе с Баранкой, который с переводчиком, почти ничего не говорил и не объяснил. Подав апелляцию во второй раз я понял, что апелляционный комитет даже не рассматривал мои аргументы, видео и доказательства, где все четко видно, что ни одна моя ошибка не привела к забитому голу. Никоим образом не привели контраргументов на мои доказательства и почему они не взяли их во внимание.

Мне должны были предоставить полное решение с четким описанием дела, где было бы четко написано, по каким доказательствам они оставили его в силе. Прошло около 3,5 месяца – апелляционный комитет проигнорировал разрешенные законом сроки.

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Хочу отметить, что закон Павелко не дает право УАФ без суда обвинять футболистов в преступлениях. Это запрещено на уровне Конституции.

Я получил полный текст решения и был шокирован. Как можно бороться с КДК УАФ и апелляционным комитетом, если они что хотят, то и делают – нарушают всевозможные законы.

Один шанс добиться правды – это подать в Лозанну.

P.S. Я готов к диалогу с Баранкой и КДК в прямом эфире, чтобы вся страна слышала и видела их и мои аргументы. Есть много чего еще рассказать, и я постараюсь открыть все и показать, как работает система.

А сейчас нужно найти возможности для подачи в Лозанну", – написал Дурай.

Также Дурай прикрепил решение полиции, которая не нашедшей объективных данных, которые свидетельствуют о совершении криминального правонарушения со стороны экс-футболиста.