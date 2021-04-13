Юрист: Ярославский хочет получить эмблему с историей Металлиста, не погасив старые долги

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский в последнее время развернул активную деятельность по возрождению харьковского клуба.

Недавно бизнесмен заявлял, что занимается возвращением бренда "Металлиста", в который "переоденется" клуб, который создал Евгений Красников - "Металл" .

Впрочем, ситуация с долгами клуба на данный момент не самая радужная. Как сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко, Ярославский не планирует рассчитываться по старым долгам "Металлиста", а намерен просто выкупить бренд и эмблему.

"Если бы восстанавливался тот "Металлист", который находится в процедуре банкротства, и который имеет миллионные долги, находясь на втором месте в Украине среди крупнейших должников, и делал это через погашение долгов - процедуру санации (восстановление), то это был бы тот "Металлист". К сожалению, могу констатировать, что на сегодняшний день с футболистами переговоров никто не ведет. Соответственно, не происходит восстановление того "Металлиста", который обанкротился. Я бы сказал другое: пытаются найти пути, чтобы, скорее всего, получить обратно эмблему с историей, не погасив долги по той истории.

Государство умудрилось сделать спецконфискацию и забрать все имущество "Металлиста" в свою собственность, несмотря на то, что есть реестр должников, где "Металлист" на втором месте в стране по невыплаченной людям зарплате. То есть государство фактически не позволило "Металлисту", который мы все знаем, восстановиться, а футболистам и персоналу получить долги. В свою очередь господин Ярославский не ведет переговоров с футболистами, чтобы пройти по этому пути и восстановить тот "Металлист", который все знают.

Сейчас идет речь о том, каким образом завладеть эмблемой того "Металлиста", не погашая долги. Фактически эту эмблему оденут на эмблему "Металла", или "Металлиста-1925", - сказал Юрий Юрченко в программе "Футболомания" на радио "Проминь".