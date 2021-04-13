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Юрист: Ярославский хочет получить эмблему с историей Металлиста, не погасив старые долги

Общие новости
(1 голосов)

Переговоров с игроками, которым должен клуб, никто не ведет

Юрист: Ярославский хочет получить эмблему с историей Металлиста, не погасив старые долги

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский в последнее время развернул активную деятельность по возрождению харьковского клуба.

Недавно бизнесмен заявлял, что занимается возвращением бренда "Металлиста", в который "переоденется" клуб, который создал Евгений Красников - "Металл".

Впрочем, ситуация с долгами клуба на данный момент не самая радужная. Как сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко, Ярославский не планирует рассчитываться по старым долгам "Металлиста", а намерен просто выкупить бренд и эмблему.

"Если бы восстанавливался тот "Металлист", который находится в процедуре банкротства, и который имеет миллионные долги, находясь на втором месте в Украине среди крупнейших должников, и делал это через погашение долгов - процедуру санации (восстановление), то это был бы тот "Металлист". К сожалению, могу констатировать, что на сегодняшний день с футболистами переговоров никто не ведет. Соответственно, не происходит восстановление того "Металлиста", который обанкротился. Я бы сказал другое: пытаются найти пути, чтобы, скорее всего, получить обратно эмблему с историей, не погасив долги по той истории.

Государство умудрилось сделать спецконфискацию и забрать все имущество "Металлиста" в свою собственность, несмотря на то, что есть реестр должников, где "Металлист" на втором месте в стране по невыплаченной людям зарплате. То есть государство фактически не позволило "Металлисту", который мы все знаем, восстановиться, а футболистам и персоналу получить долги. В свою очередь господин Ярославский не ведет переговоров с футболистами, чтобы пройти по этому пути и восстановить тот "Металлист", который все знают.

Сейчас идет речь о том, каким образом завладеть эмблемой того "Металлиста", не погашая долги. Фактически эту эмблему оденут на эмблему "Металла", или "Металлиста-1925", - сказал Юрий Юрченко в программе "Футболомания" на радио "Проминь".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (10)
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viajador (Лучеськ Великий)
13.04.2021 в 20:26
"Узнаю брата Колю!". Ярик-воришка.
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+2
-1
филанкрот (donetsk)
13.04.2021 в 20:20
так борги Кернес заборгував.з нього і питайте
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
13.04.2021 в 20:28
А що, кернес володів Металістом?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 20:17
вот интересно получаецца: ...Ярославский после того как завладеет клубом опять его продаст или где?
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+1
-1
ffggpl (Харьков)
13.04.2021 в 20:28
Можете писать гадости сколько угодно. Во-первых, собаки лают, а караван идет. Во-вторых, сразу видно кто друг, а кто пачка презервативов. А в третьих смотрите не захлебнитесь от своей злобы и зависти.
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+1
-1
Назар Кусий (Львів)
13.04.2021 в 20:12
В стилі Каламойского - борги залишити державі.
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+5
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.04.2021 в 19:59
Якщо Харькову дозволили вибрати мером мумію. то на все інше просто наплюють.
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+5
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.04.2021 в 20:02
Плевать они могут сколько угодно, но это не будет тот металист, сколько бы этот дурачок не духарился.
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+4
-2
филанкрот (donetsk)
13.04.2021 в 20:20
Дурачок Гепа в могилі давно
0
-1
ffggpl (Харьков)
13.04.2021 в 20:23
А как там с Кривбассом, умник?
+1
-2


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