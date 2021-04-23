Две правды про Колос, Де Дзерби - Мессия Шахтера, Селезнев в Вересе | ТаТоТаке №222
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№222) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков записали специальный выпуск, чтобы обсудить самые свежие и горячие темы недели.
Ведущие ответят на такие вопросы: Кто такой Роберто Де Дзерби, и почему его появление на посту главного тренера "Шахтера" - большая удача для вице-чемпионов Украины? Где продолжит свою карьеру Евгений Селезнев? Какие перспективы украинского защитника в пражской "Славии"? Что на самом деле случилось с игроками "Колоса" в поезде Ужгород - Киев?
- Де Дзерби отказал "Роме" и… "Спартаку"
- Зачем итальянцу Шахтер?!
- Де Дзерби завербовал Боту
- Чем Де Дзерби лучше Каштру?
- Селезнев + Верес = рекорд?
- Почему Качараба не играет в Шахтере?
- Кто выйдет в УПЛ?
- Приключения "мушкетеров" в поезде Ужгород - Киев
- ФК Колос не подтверждает, но и не опровергает
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 15:28
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