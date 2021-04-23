Две правды про Колос, Де Дзерби - Мессия Шахтера, Селезнев в Вересе | ТаТоТаке №222

В новом выпуске ТаТоТаке (№222) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков записали специальный выпуск, чтобы обсудить самые свежие и горячие темы недели.

Ведущие ответят на такие вопросы: Кто такой Роберто Де Дзерби, и почему его появление на посту главного тренера "Шахтера" - большая удача для вице-чемпионов Украины? Где продолжит свою карьеру Евгений Селезнев? Какие перспективы украинского защитника в пражской "Славии"? Что на самом деле случилось с игроками "Колоса" в поезде Ужгород - Киев?