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Две правды про Колос, Де Дзерби - Мессия Шахтера, Селезнев в Вересе | ТаТоТаке №222

Общие новости
(1 голосов)
Две правды про Колос, Де Дзерби - Мессия Шахтера, Селезнев в Вересе | ТаТоТаке №222

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№222) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков записали специальный выпуск, чтобы обсудить самые свежие и горячие темы недели.

Ведущие ответят на такие вопросы: Кто такой Роберто Де Дзерби, и почему его появление на посту главного тренера "Шахтера" - большая удача для вице-чемпионов Украины? Где продолжит свою карьеру Евгений Селезнев? Какие перспективы украинского защитника в пражской "Славии"? Что на самом деле случилось с игроками "Колоса" в поезде Ужгород - Киев?

  • Де Дзерби отказал "Роме" и… "Спартаку"
  • Зачем итальянцу Шахтер?!
  • Де Дзерби завербовал Боту
  • Чем Де Дзерби лучше Каштру?
  • Селезнев + Верес = рекорд?
  • Почему Качараба не играет в Шахтере?
  • Кто выйдет в УПЛ?
  • Приключения "мушкетеров" в поезде Ужгород - Киев
  • ФК Колос не подтверждает, но и не опровергает

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 15:28
Судя по внешнему виду бородатого, он вообще никогда из поезда не выходит, а конкретно - из вагона-ресторана. В этой программе, я подозвреваю, что Миша ему платит едой из МакДональдса.
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