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Наталья Зинченко о жеребьевке отбора ЧМ-2023: Не худший вариант, сборной Украины по силам побороться за второе место

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Испанки - фавориты

Наталья Зинченко о жеребьевке отбора ЧМ-2023: Не худший вариант, сборной Украины по силам побороться за второе место

womensfootball.com.ua

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Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко прокомментировала итоги жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2023, в результате которой соперниками сборной Украины стали команды Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

"Это не худший вариант. Конечно, фаворитки - испанки, которые недавно пробились в финальную часть чемпионата Европы, но это отнюдь не означает, что мы не будем пытаться дать им бой. И хотя сбор информации о будущих соперницах по группе еще впереди, думаю, что сборной Украины по силам побороться за второе место, которое позволит продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

А подготовку к отбору мы начнем в июне. Запланировано проведение товарищеского матча, однако соперник еще неизвестен. Собираюсь вызвать на сбор 22-х футболисток, хочу, чтобы среди них была и Ольга Бойченко. И хотя она заявляла, что больше не планирует выступать за сборную, надеюсь убедить ее, что она еще не сказала своего последнего слова в главной команде страны", - сказала Зинченко

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Наталья Зинченко
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Источник:
УАФ

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