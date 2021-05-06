Владимир Нечаев: После поражений Черноморца на Привозе никто не появлялся

Для футбольной Одессы имя Владимира Нечаева является олицетворением преданности своему любимому делу, которому он посвятил львиную долю своей жизни. В семидесятые годы прошлого века в родном городе его все равно любили болельщики обеих команд - как "Черноморца", так и СКА. Это же можно сказать и о выступлениях Нички, как называли его в Южной Пальмире, в ташкентском "Пахтакоре" и никопольском "Колосе".

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БЕСПЛАТНЫЙ ТОВАР ДЛЯ КОРОЛЯ ПРИВОЗА

- Как-то выступавший в 80-х годах в составе "моряков" Виктор Пасулько мне рассказывал, что некоторые продавцы на рынке "Привоз" с футболистов "Черноморца" отказывались брать деньги. В семидесятые было так же?

- Тогда они не то что отказывались, а даже сами приносили продукты тебе в сумку! Нам было очень неудобно, поэтому старались все же расплатиться. Но со стороны продавцов могла быть кровная обида, если ты предлагал взамен деньги. В частности, так было в мясном ряду. Там можно было выбрать все, что ты хочешь. Теперь, кстати, все мясники с "Привоза" - в Америке. Кто - живой, кто - нет. То же самое было и там, где торговали соленьями, молочными продуктами. Подходишь, бывало, попробовать квашеную капусту, как тут вдруг появлялся человек, который кричал продавцам: "Не вздумайте брать у них деньги - это футболисты "Черноморца"!". Кроме капусты можно было вдоволь напробоваться творога, брынзы или еще чего-нибудь из молочного - и, глядишь, уже позавтракал (смеется).

- Вас одаривали только после удачных матчей?

- Естественно, что когда мы проигрывали, то на "Привозе" никто не появлялся. И не только на "Привозе" - нигде! Как зароешься где-то неподалеку от дома на пляже, так там и пропадаешь. Бывало, что целую неделю на показывался в городе. Ничуть не преувеличаваю, поверьте - не-де-лю! Ездил только на тренировки. Зато когда выигрывали, то по тому же "Привозу" шел, словно король! Впрочем, болельщицкая любовь проявлялась не только на знаменитом рынке, а повсюду. Стоило мне, к примеру, выйти из дому на 9-й станции Большого Фонтана, так таксисты мчались наперегонки - кто быстрее подъедет. Еще и ругались между собой, кто будет везти Ничку (улыбается). Что и говорить, уважение к футболистам в ту пору было большим, и мы это чувствовали. Как и чувствовали огромную ответственность. Но как только мы проигрывали, сразу же вспоминалась поговорка "От любви до ненависти - один шаг". Болельщиков ведь не обманешь. Одно дело - когда ты отдаешься полностью игре и проигрываешь достойно, а совсем другое когда к своим обязанностям относишься без должной ответственности. За время, проведенное в "Черноморце", я не помню, чтобы мы играли стоя или лежа, не сражаясь. Не было такого! После игры с любым соперником - будь то киевское "Динамо" или московское "Торпедо" - всегда уходили с поля разорванными, с кучей синяков, царапин и ссадин.

- Время, проведенное в "Черноморце", наверняка вспоминаете с особой теплотой?

- Безусловно! Когда такое было, чтобы в Одессе не говорили о "Черноморце"? Стоит только приехать в родной город, сесть в машину и заговорить об Одессе, как разговор так или иначе сводится к обсуждению дел в команде. Раньше было еще похлеще: ты только заикнись о "Черноморце" - и вокруг тебя сразу же образовывалась толпа.

АВТОМОБИЛЬ "ВОЛГА" И ПУТЕВКА В ТАШКЕНТ

- Что за история была с распределением автомобиля "Волга", на который было сразу несколько претендентов?

В ней были задействованы люди, фамилии которых я называть не буду - некоторых из них уже среди нас нет. Двое из претендентов договорились, что кто бы не вытянул жребий, вырученные после ее продажи деньги они поделят пополам. Но как только один из них поучаствовал в процедуре, сказал: "Ничего продавать не буду. Я выиграл - и точка". После этого в команде начались распри, отношения в коллективе сразу же ухудшились. Эта ситуация как раз пришлась на период, когда турнирные дела у "Черноморца" шли не лучшим образом. Как-то нехорошо все получилось.

- В августе 1979-го на переход в "Пахтакор" быстро согласились?- Без каких-либо колебаний. Сразу поехал. О том, что ташкентская команда разбилась, узнал сидя с ребятами на матче дублирующих составов "Черноморца" и ростовского СКА. После этого к нам на тренировочную базу приехал кто-то из высопоставленных чиновников и сказал, что есть просьба из Ташкента и Федерации футбола СССР помочь "Пахтакору" кадрово.

- Все зависело от желания того или другого футболиста?

- Нет. Тренировавшему в ту пору "Пахтакор" и избежавшему авиакатастрофы Олегу Базилевичу предложили сформировать команду на свое усмотрение. Он составил список желаемых кандидатур, после чего по разным городам были разосланы гонцы. В свое время Базилевич приглашал меня в "Шахтер", поэтому его интерес к моей персоне был не случаен. Дав добро, я тут же уехал на первую игру обновленного "Пахтакора" в Ереван.

- Правда, что в то время в ташкентской команде платили большие деньги? Говорят, в принципиальном соперничестве с "Кайратом" из соседнего Казахстана каждому игроку по 700 рублей премиальных за победу полагалось, а за выигрыш у московских команд - по 500…

- Да, так оно и было. За "Кайрат" иногда и больше давали - все зависело от турнирного положения и гостевого статуса матча. Когда Узбекистаном правил Шараф Рашидов, средства на нужды "Пахтакора" поступали из партийной казны республики. Денег в Ташкенте, столице хлопковой индустрии, было немереное количество.

Перед матчем "Пахтакора" против "Динамо" Тбилиси, в котором Владимир Нечаев забил победный мяч

- Какая у вас была зарплата?

- Что и говорить, в финансовом плане хорошо было в Ташкенте. Официальная зарплата у меня была небольшая. В основном все вручалось в конвертах - суммы-то были немалые. В гостиницу "Интурист", где я жил в Ташкенте, могла приехать группа болельщиков и оставить конверт с тысячей рублей. Приезжали блатные, друзья моего земляка и умелого картежника Толика Лисаковского, который играл в "Пахтакоре" шестью годами ранее. Среди них был карточный "катала" Тайванчик, знаменитый ныне Алимжан Тохтахунов. Они тоже привозили деньги. А вот что больше всего поразило, так это увиденное на первых четырех домашних матчах сезона 1979 года. Возле каждой трибуны 55-тысячного ташкентского стадиона проходил человек с мешком, который передавал его по рядам. Узбекские болельщики клали в мешок разные купюры - кто 3 рубля, кто 25, а кто и 50. Набиралась огромная сумма. Все набитые под завязку мешки сносились в одно место, после чего деньги раздавались семьям погибших футболистов. К трагедии люди отнеслись искренне, переживая всей душой.

КОВРЫ И ЗОЛОТО ОТ ЩЕДРЫХ УЗБЕКОВ

- Ходят легенды про индивидуальные призы, которые вручались лучшим игрокам матча или авторам голов.

- В Ташкенте мне вручили "Волгу-ГАЗ-24". Правда, не просто вручили, а по госцене и без очереди. А послематчевыми призами лучших игроков регулярно одаривали. Дорогие золотые украшения для узбеков не проблема. Могли вручить золотые цепочку или перстень. А еще огромный ковер ручной работы, что в ту пору считалось дефицитом. Для узбеков же такое изделие было показателем большого богатства. Как-то привезли в подарок два ковра - а ты потом думай, что с ними делать. Хорошо, что в Ташкенте я успел обзавестись друзьями. А у них по две-три семьи - они же многоженцы. Вот им и отдавал. А еще семье погибшего Володи Макарова, моего бывшего партнера по "Черноморцу".

- Сбор средств для семей пострадавших в катастрофе футболистов долго продолжался?

- Около года. Потом все постепенно сошло на нет, ведь родных и близких погибших Ташкент обеспечил максимально.

- Некоторые матчи в Ташкенте назначались на три часа дня. Уж не для того ли, чтобы взять соперника тепленьким?

- Да, были игры в дневное время. Если в летнюю пору, то жара в это время стоит неимоверная. Садишься в автобус ехать на тренировку или игру - и мягкое место буквально прилипает к сиденью. Да что там "прилипает" - ожоги на нем остаются. Всюду так жарко, что автобус даже в тень негде спрятать. Мы-то к жаре уже как-то привыкли, ведь постоянно тренировались в таких условиях. А вот соперникам было похуже. К примеру, для футболистов из Ленинграда, где всегда прохладно, выезд в Ташкент по части климатических условий был тяжелым испытанием. Приезжают они в узбекскую столицу - а там плюс 40-50! А на солнце и все 60. В ходе матча часто бывало, что поначалу преимуществом владели гости, а потом команды попросту останавливались, "ложились". Играть им было невозможно. Нередко это играло на руку "Пахтакору". Хотя в том, что ташкенцы нередко добивались положительных результатов был еще один серьезный фактор - отголоски трагедии. Не буду утверждать, лишь поделюсь своим мнением. Можете себе представить, с каким настроением в первый год после катастрофы выходила на поле команда соперника. Спортивной злости не было - скорее, было снисхождение. Приезжая в Ташкент, футболисты ехали на кладбище почтить память погибших пахтакоровцев и проникались той всеобщей скорбью. Естественно, это невольно накладывало отпечаток на их моральное состояние перед игрой. В том трагическом сезоне 1979 года "Пахтакор" выступил достойно, заняв в итоге девятое место. Дома мы обыгрывали такие команды, как тбилисское "Динамо", "Зенит".

- Базилевичу тогда удалось сильный состав собрать?

- В "Пахтакоре" контингент тогда подобрался что надо: динамовцы Церетели из Тбилиси, Якубик из Москвы, Василевский из Минска, Соловьев из московского "Торпедо", Бондарев из ЦСКА, Глушаков из "Спартака и другие. Все хорошие ребята и квалифицированные футболисты.

- Узбекский плов готовить научились?

- Научился. Секрет его приготовления передала жена Володи Макарова, которую я хорошо знал еще во времена выступлений ее мужа в Одессе. В их семье, где подрастала дочка, я часто бывал в свободное время. Плов у меня вроде неплохо получался. Правда, давно не готовил - сейчас этим супруга занимается. А вообще по поводу узбекской кухни вот что скажу: то, что готовят у нас не идет ни в какое сравнение с приготовленным в Ташкенте. Недавно в Одессе я решил специально купить самсу, чтобы попробовать и оценить сходство.

- Ну и как?

- Знаете, это все равно что кушать сначала икру, а потом солидол. Самса одесская уж слишком сильно отличается от ташкентской.

МАШИНА ЗА ТРИ МЕСЯЦА

- В Никополь вы перебрались в тридцать лет - зрелом по футбольным меркам возрасте. Что привлекло вас в команде из провинции?

- Нужно было где-то доигрывать, а тут как раз вариант с "Колосом" возник. Все решил звонок его наставника Владимира Емеца. Он предложил помочь его команде. Я согласился. Хотя было приглашение поработать на теплоходе "Одесса", который имел свою футбольную команду. Она даже была чемпионом мира среди судов. Однако этот вариант отложил на потом, полагая, что после выступлений в "Колосе" переберусь на "Одессу". Но уехав в Никополь, играл там на протяжении трех сезонов. А после этого меня пригласили тренером в "Черноморец". Так что походить в рейсы не пришлось. Зато это удалось супруге.

- О "Колосе" в ту пору говорили много. Шутка ли сказать, всего за шесть лет никопольчане прошли путь от колхозной команды до первой лиги чемпионата СССР…

- Все это благодаря руководителям Никопольского района. Первый секретарь райкома партии Остапченко, Царствие ему небесное, был сильным фанатом футбола. С его легкой руки был создан межколхозный спортивный клуб, который являлся единственным в стране. "Колос" в ту пору был свого рода сборной Украины. Да что там Украины - сборной Советского Союза! Кого только в Никополе не было - и литовцы, и москвичи, и киевляне, и одесситы, и донетчане! Многие из них в "Колосе" заканчивали карьеру, хотя игроков помоложе тоже хватало. Этот состав мог даже в высшую лигу войти.

- Домашний матч с "Жальгирисом" в конце сезона-1982, когда "Колос" был в шаге от завоевания путевки в элиту, помните?

- Помню, конечно! 1:1 сыграли. До этой игры вильнюсцы шли на первом месте, "Колос" - на втором. Если бы мы выиграли, то вышли в высшую лигу. Но нас туда просто не пустили: где это видано, чтобы команда из какого-то аграрного сектора играла в "вышке"!

- Судьи постарались?

- Естественно. Мы знали, что нас будут "убивать", но перед игрой ребята между собой решили: а давайте-ка мы наделаем шороху - выиграем у "Жальгириса". Увы, не получилось. Хотя нам это было по силам. Но, видимо, разум в последний момент сыграл свою роль. Тренеры же бегали по бровке, словно заведенные. Напряжение было - будь здоров! Тут и до инфаркта недалеко.

- В "Колос" на протяжении многих лет ехали футболисты из разных клубов рангом выше. Привлекали материальные условия?

- Совершенно верно. Они были на уровне команд высшей лиги. Взять, к примеру, донецкий "Шахтер", игроки котрого получали специальные доплаты. По трудовой книжке они значились шахтерами, а зарплата у представителей этой профессии по тем временем была большой - по 300-500 рублей в месяц! У киевского "Динамо" доплаты были за милицейские звания, к тому же, каждый год можно было приобрести хорошую машину. Купил автомобиль без очереди по госцене - и тут же продал ее в два раза дороже. Вот тебе и годовая зарплата! В "Колосе" я получал полторы тысячи рублей. За три месяца набегало на машину. А ведь были еще и премиальные за игры. В зависимости от значимости матча они составляли 150, 200 и 250 рублей. Можете себе представить, сколько получалось в сумме, если мы "чесали" всех подряд!

- Тратить деньги хоть успевали?

- Разве это проблема? Деньги ведь никогда не сложно потратить. Но чтобы сорить ими налево и направо - нет, такого у меня не было. Что-то даже на сберкнижку удавалось откладывать. Увы, все сбережения после павловской реформы в одночасье сгинули. Остались только квартиры и машины.

ВМЕСТО ТРЕНИРОВОК - В ОДЕССУ ЗА ТЮЛЬКОЙ

- Говорят, в начале 80-х в Никополь очередь из судей стояла…

- Да, так и было. Прием арбитров проходил на высочайшем уровне. Не знаю, какая зарплата была у судей по ведомости в то время, но победа "Колоса" оплачивалась щедро. Плюс рыба (город расположен на берегах Каховского водохранилища реки Днепр - Прим. В.К.). В основном нас судили грузины, армяне и представители Москвы. Не сказал бы, что соперников они "убивали", но помогали - это точно. Хотя команда у нас и без того была сильная.

- Дуэт Владимир Емец - Геннадий Жиздик до сих пор считается едва ли не идеальным сочетанием по части тренерского чутья и организаторских способностей.

- Полностью разделяю это мнение. Вспоминается один случай. Когда по приглашению второго тренера Владимира Вебера я приехал в Никополь, Емец вызвал меня и говорит: "Одесса" (так он меня называл), я знаю твои способности. Тебе пока не нужно тренироваться. Набрать форму еще успеешь. У меня к тебе просьба. Съезди-ка в свой родной город, сходи на "Привоз" и купи нам пару килограммов одесской тюльки". Мне взяли билет на самолет, отвезли в аэропорт - и вот я уже в Одессе. Тюльки тогда купил килограмма три. Так вот, насчет чутья Емеца. Был период, когда я находился не в лучшей форме. Но даже несмотря на то, что отыграл несколько матчей не так, как хотелось бы, места в основном составе не потерял.

- В разгар сезона-1981 Емец и Жиздик откликнулись на предложение из обласного центра - помочь остаться в высшей лиге "Днепру". Вас с собой не звали?

Затащить меня в "Днепр" они хотели в первую очередь! Как и Погорелова, Надеина, Дамина и Шуршина. Приезжали в Никополь, крали меня с базы "Колоса". Один из ассистентов Емеца - Леонид Колтун даже на базу "Днепра" меня привозил. Но вмешался Остапченко. Поехал в обком партии - и вопрос закрылся.

НА ТРЕНИРОВОЧНЫЙ СБОР - С ЖЕНОЙ, ДЕТЬМИ И ТЕЩЕЙ

- Поиграв после Ташкента в Никополе, вы спустя два с половиной года завершили активные выступления. Не слишком ли рано повесили бутсы на гвоздь?

- Пожалуй, рановато. Возможность поиграть еще была. В Никополе можно было выступать до тех пор, пока ноги до колен не сотрутся. Но уж слишком хотелось домой в Одессу. Тем более, предложили заняться селекционной работой в тренерском штабе "Черноморца". Разумеется, я охотно согласился, так как в нем были все мои знакомые - Виктор Прокопенко, Семен Альтман, Вячеслав Лещук.

- Кто инициировал ваше появление в "Черноморца"?

- Председатель ДСО "Водник" Игорь Яковенко и Альтман.

- После ухода из "Колоса" по маршрутам Никополь – Одесса и Одесса – Никополь впоследствии вы колесили не раз. Перемена мест для вас не проблема?

- Абсолютно. Лишь с возрастом количество поездок уменьшилось. В жизни ведь все меняется - и движение, и мировоззрение.

- В вашей тренерской карьере наблюдались любопытные повороты. В 90-х годах вы успели поработать в обоих "Химиках" - северодонецком и житомирском, были начальником команды СК "Одесса", возглавляли белорусский "Днепр-Трансмаш" и занимались селекционной работой в российском "Уралане". От таких географических маневров голова кругом не шла?

- (Улыбается). Нет. После накопленного в Одессе и Никополе тренерского опыта было интересно попробовать себя и в других клубах. Какое-то время работы у меня не было, как вдруг поступило предложение из Северодонецка. Неплохая там была команда. А потом в моей карьере был "Химик" (Житомир), в котором довелось поработать с очень непростым человеком - Заей Авдышем. В Белоруссии возглавлял команду из Могилева, созданную путем слияния "Днепра" с "Трансмашем". Она защищала честь большого завода, изготовлявшего пожарные машины. Кстати, директор этого предприятия был лучшим другом белорусского Президента Александра Лукашенко.

- Что ж вы в Могилеве не задержались-то?

- Как раз в ту пору у меня было три-четыре неплохих приглашения от разных белорусских клубов. В частности, звали в минское "Динамо", жодинское "Торпедо", "Неман" из Гродно. Однако принять одно из них помешала развивавшаяся болезнь. Из-за нее я выпал из обоймы лет на пять-шесть. Когда так происходит, это не лучшим образом сказывается на карьере.

- В "Уралане" вы работали, как модно нынче говорить, удаленно?

- Нет, Я очень часто ездил в его расположение - руководимые Виталием Шевченко элистинцы в Москве на сборах тогда находились. Уже потом "Уралан" принял Павел Яковенко. Специфическая команда, ничего не скажешь. В нее, бывало, за время сбора на Кипре по пятьдесят человек в месяц отправляли! Причем, многие из футболистов ехали на кипрский сбор с женами, детьми и даже тещами. Футболисты сидели там безвылазно, начиная с декабря и заканчивая апрелем, пока не приближалась пора старта в новом сезоне. Яковенку звонили агенты: "Есть такой-то игрок. Готовы прислать". Тот отвечал: "Давай!". Те приезжали, а через две недели уезжали восвояси. Можете себе представить, какие у клуба финансы!

СОХРАНИТЬ АВТОРИТЕТ И ЗДОРОВЬЕ

- Работу тренера часто сравнивают с электрическим стулом. Вы в этом убедились?

Разве только электрический стул? Берите больше - это как гром и молния! Все зависит от того, с каким руководством выпадет возможность работать. К сожалению, в моей тренерской практике было несколько таких руководителей. В футболе они ничего не понимают, так как сами в него никогда не играли. В первой половине дня одни торговали трусами и майками, другие пекли пирожки и возили колбасу, а лишь во второй занимались командой. Сталкиваясь с таким отношением к футболу, подолгу работать в клубах не приходилось. Не хотелось изза чьего-то непрофессионализма терять свой авторитет.

- Здоровье подорвали на тренерской скамье?

Думаю, да. Нервная это работа, стрессовая. Вот последствия волнений и сказались. А еще тяжелые физические нагрузки, синяки и травмы в бытность игроком. Возникли серьезные проблемы с поджелудочной железой. Пришлось делать операцию. Прошел множество обследований. Приехав на одно из них в сопровождении супруги, наши врачи сообщили ей свой вердикт: жить вашему мужу осталось два месяца. Представьте себе, каким после этого было мое состояние и состояние моих родных. Но с того дня прошло уже много времени… Лежал в столичной "Феофании", потом было еще несколько операций. А в 2020-м году еще и другая серьезная проблема приключилась - на этот раз с легкими. Сделали в Одессе операцию. Сейчас чувствую себя неважно. Понимаю: если ничего не делать - будет хуже. Вот и стараюсь регулярно ездить на плановое лечение за рубеж. После того, как украинские врачи меня досрочно похоронили, им я больше не доверяю.

- Как давно боретесь с недугом?

- Больше десяти лет. Сопротивляюсь болезням во многом благодаря своей семье - дочери, сыну и, конечно же, супруге Ларисе. Без нее я уже давно играл бы в футбол в другом мире (грустно улыбается). Помогают мне также в свое время эмигрировавшие в США одесситы Эдуард Лучин, Александр Розенштраух, Борис Крайтман. Что интересно: все трое связаны с "Черноморцем" - был такой клуб и в Нью-Йорке. Ему уже больше двадцати лет. Лучин стоял у его истоков, двое других приняли у него эстафету. Благодарен за помощь бывшему начальнику Одесского железной дороги Илье Левицкому, генеральному директору компании "Французский бульвар" Шоте Гулиеву, а также людям, чьи имена связаны с родным "Черноморцем" - Григорию Бибергалу, Андрею Телесненко, бывшим одноклубникам Вячеславу Лещуку, Александру Дегтяреву, Александру Полищуку. Без участия в моей судьбе этих людей я бы просто не выжил.

- В родную Одессу часто наведываетесь?

- Раза три в год бываю. За Одессой всегда сильно скучаю. Уж очень хочется иногда посидеть на побережье и послушать шум моря.