Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
Однако португалец ждет на варианты в Европе
фото - Олександр Приходько
Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил предложение от одного из катарских клубов с большой зарплатой в контракте. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Пока не указывается, какой это именно клуб и цифры соглашения. Каштру не спешит принимать это предложение, ведь ожидает предложения из Европы.
Также итальянский инсайдер отмечает, что Де Дзерби скоро подпишет контракт с "Шахтером".
Напомним, что Луиш Каштру провел во главе тренерского штаба “горняков” два сезона, завоевав один трофей - Чемпионат Украины в прошлом году. До этого он работал наставником только португальских команд: "Витория Гимарайнш", "Шавиш", "Риу Аве" и "Порту".
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