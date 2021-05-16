Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре

Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил предложение от одного из катарских клубов с большой зарплатой в контракте. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Пока не указывается, какой это именно клуб и цифры соглашения. Каштру не спешит принимать это предложение, ведь ожидает предложения из Европы.

Также итальянский инсайдер отмечает, что Де Дзерби скоро подпишет контракт с "Шахтером".

Напомним, что Луиш Каштру провел во главе тренерского штаба “горняков” два сезона, завоевав один трофей - Чемпионат Украины в прошлом году. До этого он работал наставником только португальских команд: "Витория Гимарайнш", "Шавиш", "Риу Аве" и "Порту".