Павелко: За рубежом наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о работе судейского корпуса УАФ и надвигающихся реформах в украинском арбитраже.

"Конечно, есть доверие к Лучано Лучи. В последнее время у нас была внедрена система VAR и не каждая страна в Европе может этим похвастаться. Недавно на конгрессе УЕФА в Монтрё ко мне подходили коллеги с Грузии и Латвии и спрашивали о том, как внедрять систему VAR. Мы договорились, что к нам в Украину приедут делегации из этих стран и мы поделимся своим опытом.

Мы не говорим прессе, сколько к нам приходит от иностранных комитетов арбитров предложений о том, чтобы наши арбитры обслуживали ключевые матчи этих чемпионатов. Наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится.

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Есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%. Были предложения поднять и на большую сумму, но надо понимать, что не все клубы имеют финансовую возможность", - сказал Павелко.