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Павелко: За рубежом наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится

Общие новости
(1 голосов)

Павелко уверяет, что в украинском судейском хозяйстве все хорошо

Павелко: За рубежом наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о работе судейского корпуса УАФ и надвигающихся реформах в украинском арбитраже.

"Конечно, есть доверие к Лучано Лучи. В последнее время у нас была внедрена система VAR и не каждая страна в Европе может этим похвастаться. Недавно на конгрессе УЕФА в Монтрё ко мне подходили коллеги с Грузии и Латвии и спрашивали о том, как внедрять систему VAR. Мы договорились, что к нам в Украину приедут делегации из этих стран и мы поделимся своим опытом.

Мы не говорим прессе, сколько к нам приходит от иностранных комитетов арбитров предложений о том, чтобы наши арбитры обслуживали ключевые матчи этих чемпионатов. Наши арбитры имеют авторитет и работа Лучано Лучи очень ценится.

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Есть договоренность, что со следующего сезона все лиги поднимают зарплаты арбитрам на 60%. Были предложения поднять и на большую сумму, но надо понимать, что не все клубы имеют финансовую возможность", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Лучано Лучи
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Next-R (Киев)
22.05.2021 в 00:12
КТО? ГДЕ? КОГО? БАЛАБОЛ ты павелко
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2.dc (Николаев)
22.05.2021 в 00:00
Кстати ДА. Хоть и изредка, но приходилось наблюдать работу наших арбитров где-то там. И здесь с Павелко точно нельзя не согласиться. А вот что за удивительные трансформации происходят с ними, когда они возвращаются на родину ... может в этом и заключалась идея приглашения Лучи в Украину, разве не так?
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