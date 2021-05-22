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FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении

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Группа Go_A имеет шансы добыть для Украины третью победу на Евровидении

FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Песенный конкурс Евровидение - событие европейского масштаба, за которым следят даже те, кому не близка современная музыка. Ибо где еще можно болеть за свою страну и присоединиться к выбору победителя?

Украину представляет группа Go_A. До началу Евровидения Украина не входила в топ-10 возможных победителей, но в полуфинале Go_A «наделали шума» и настолько поразили европейских зрителей и экспертов, что сейчас их считают четвертым фаворитом на победу. Тройка претендентов на победу от FAVBET: Италия, Франция и Мальта.

Наибольшие шансы на победу у итальянской группы Maneskin с песней "Zitti E Buoni". На втором месте - мальтийская певица Destiny с композицией "Je Me Casse".

Также в тройке лидеров французская певица Барбара Прави, которая будет выступать с песней "Voila".

Среди них стоит особо отметить итальянцев, ведь не так часто рок-песня имеет реальные шансы на победу в поп-конкурсе.

FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении - изображение 1

Финал Евровидения состоится в эту субботу 22 мая в Роттердаме на Ahoy Arena.

Будь внутри Евровидения и болей за Украину вместе с FAVBET.

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