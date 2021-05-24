Областные Ассоциации ежегодно получают от УАФ 30 млн грн
Президент УАФ развивает региональный футбол
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Президент УАФ Андрей Павелко на XXIV Конгрессе организации рассказал об успехах в развитии регионального футбола.
По словам Павелко, в целом, объем такой помощи составляет 30 млн грн в год. Кроме того, высвобожденные средства за счет отмененных мероприятий были направлены на минимизацию последствий пандемии в регионах, помощь медикам и поддержку ветеранов.
"Для каждой из региональных ассоциаций при поддержке нашего технического спонсора JOMA поставляются качественные футбольные мячи. По действующему контракту, до 2024 года их количество составит около 200 тыс. Продолжаем наши социальные проекты, направленные на поддержку детей, которые требуют особого внимания, детей-переселенцев из Крыма и оккупированных территорий, программы психологической реабилитации участников боевых действий на Донбассе", - рассказал президент УАФ.
Как отметил Павелко, в ближайшие четыре года целью УАФ является дополнительное привлечение к занятиям футболом 1 млн наших соотечественников.
"Это требует системного подхода и совместного участия многих сторон. Поэтому мы выходим с инициативой создания по стране детских центров футбола. Предлагаем начать с того, что каждая область организует строительство или реконструкцию объекта с инфраструктурой, пригодной для занятий футболом. УАФ в свою очередь предоставит покрытие для поля, обеспечит футбольным инвентарем и организует обучение тренеров", - анонсировал новый проект президент УАФ.
В рамках проекта планируется запуск специальной интернет-платформы для футбольных тренеров, детских школ и академий. Это будет уникальный функциональный продукт, который позволит упорядочить все процессы деятельности заведения, вести профиль и журнал игрока, планировать работу тренеров, проводить видеоанализа и тому подобное.
"Наши стратегические приоритеты остаются неизменными: инфраструктура, образование на всех уровнях, детско-юношеский и женский футбол, управления и технологии, борьба за чистоту футбола. Единство и ответственность - залог наших новых достижений", - подчеркнул Андрей Павелко.
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