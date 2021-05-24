Севидов: Назовите хоть один договорной матч, в котором я участвовал либо организовывал

Известный украинский специалист Александр Севидов прокомментировал свое пожизненное отстранение от футбола , которое было принято на заседании Апелляционного комитета УАФ.

"Решение, конечно же, незаконное. Почему говорю "к сожалению", потому что они об этом знают. Напомню немножко. В 2019 году было уже одно решение КДК, в котором было сказано, что вина Севидова не доказана. Это решение можно было оспорить, чего никто не делал. Оно вступило в силу.

Через год я снова каким-то волшебным образом оказался в этом деле. Как итог – не 5 лет, а как просит Баранка. Точнее, не Баранка, он там вообще ничего не может просить. Знаю только одного человека, который имеет такое влияние на УАФ. Мне дают пожизненное.

У меня три вопроса. Если Севидов участвовал в договорных матчах – назовите их. Хоть один матч, в котором Севидов участвовал либо организовывал.

Второй вопрос. Хоть один матч "Сум" был признан договорным? И еще такие риторические вопросы. Если Севидов общался с судьями – назовите, с кем он общался, если кому-то предлагал.

Если Севидов общался с футболистами – так опросите всех футболистов. Если хоть один футболист скажет, что Севидов подходил к нему с незаконным предложением – меня бы дисквалифицировали еще 10 лет назад.

Есть два расследованных полицией дела с признаниями, виновными. Тут уже не требует доказательств, как аксиома. Это дела по матчам "Таврия" – "Мариуполь" в Кубке. И второй матч "Арсенал" – "Верес", – сказал Севидов.