Севидов: Назовите хоть один договорной матч, в котором я участвовал либо организовывал
Комментарий тренера по поводу пожизненного отстранения от футбола
Известный украинский специалист Александр Севидов прокомментировал
"Решение, конечно же, незаконное. Почему говорю "к сожалению", потому что они об этом знают. Напомню немножко. В 2019 году было уже одно решение КДК, в котором было сказано, что вина Севидова не доказана. Это решение можно было оспорить, чего никто не делал. Оно вступило в силу.
Через год я снова каким-то волшебным образом оказался в этом деле. Как итог – не 5 лет, а как просит Баранка. Точнее, не Баранка, он там вообще ничего не может просить. Знаю только одного человека, который имеет такое влияние на УАФ. Мне дают пожизненное.
У меня три вопроса. Если Севидов участвовал в договорных матчах – назовите их. Хоть один матч, в котором Севидов участвовал либо организовывал.
Второй вопрос. Хоть один матч "Сум" был признан договорным? И еще такие риторические вопросы. Если Севидов общался с судьями – назовите, с кем он общался, если кому-то предлагал.
Если Севидов общался с футболистами – так опросите всех футболистов. Если хоть один футболист скажет, что Севидов подходил к нему с незаконным предложением – меня бы дисквалифицировали еще 10 лет назад.
Есть два расследованных полицией дела с признаниями, виновными. Тут уже не требует доказательств, как аксиома. Это дела по матчам "Таврия" – "Мариуполь" в Кубке. И второй матч "Арсенал" – "Верес", – сказал Севидов.
Отметим, что 20 мая Апелляционный комитет УАФ пожизненно запретил Александру Севидову заниматься любой футбольной деятельностью. Ранее УАФ запретила Севидову любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет, а позже Апелляционный комитет усугубил данное наказание.
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