Матвиенко: Зинченко пытается внедрить принципы английского футбола в сборную Украины
Игрок украинской сборной - о партнере по национальной команде
uaf.ua
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о партнере по национальной команде Александре Зинченко.
"Помню, когда Александр приехал в академию "Шахтера" в 15-летнем возрасте. Сначала он был немного застенчивым и даже сдержанным, но потом открылся.
Но с первого дня было ясно, чего он хочет на поле. Александр проявил настойчивость и решимость на поле. Уже тогда было ясно, что он станет футболистом топ-уровня.
Зинченко очень важен для команды как на поле, так и вне его. Он всегда просит нас общаться друг с другом. Он изучал каждый процесс в Англии изнутри, поэтому всегда нам говорит, что хорошее общение – ключевое.
У Александра качества лидера. Он сильно влияет на команду. Как он сказал нам: "В Англии нельзя плохо относиться к команде". Таким образом он пытается внедрить те же принципы в сборной", – сказал Матвиенко.
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