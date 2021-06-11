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Матвиенко: Зинченко пытается внедрить принципы английского футбола в сборную Украины

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(2 голосов)

Игрок украинской сборной - о партнере по национальной команде

Матвиенко: Зинченко пытается внедрить принципы английского футбола в сборную Украины

uaf.ua

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко поделился мнением о партнере по национальной команде Александре Зинченко.

"Помню, когда Александр приехал в академию "Шахтера" в 15-летнем возрасте. Сначала он был немного застенчивым и даже сдержанным, но потом открылся.

Но с первого дня было ясно, чего он хочет на поле. Александр проявил настойчивость и решимость на поле. Уже тогда было ясно, что он станет футболистом топ-уровня.

Зинченко очень важен для команды как на поле, так и вне его. Он всегда просит нас общаться друг с другом. Он изучал каждый процесс в Англии изнутри, поэтому всегда нам говорит, что хорошее общение – ключевое.

У Александра качества лидера. Он сильно влияет на команду. Как он сказал нам: "В Англии нельзя плохо относиться к команде". Таким образом он пытается внедрить те же принципы в сборной", – сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Александр Зинченко Николай Матвиенко
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 11:50
Научите этого внедратора нападающих доганять. Бесединых в других командах не будет.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 11:05
Так капитан же! Молодец!
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