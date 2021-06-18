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Шевчук о задержании за вождение в нетрезвом виде: Похудел на 4 кг. Этот день был для меня как трагедия

Общие новости
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(1 голосов)

Человек раскаялся

Шевчук о задержании за вождение в нетрезвом виде: Похудел на 4 кг. Этот день был для меня как трагедия

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о своих переживаниях из-за ситуации с его задержанием полицией, когда он был в нетрезвом состоянии за рулем.

– Знаете, ребята, после той ситуации, что со мной случилась... Я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял.

Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов "Футбол", потому что не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон – должен быть наказан. Я наказал себя сам.

- Какую-то уголовную ответственность понесли? Штраф?

– Сейчас будет суд и штраф.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Комментарии (13)
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ding31
18.06.2021 в 22:37
Наверно на копов не только пописял .Но и на 4кг покакал
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
18.06.2021 в 22:33
К чёрту подробности.. Пописял хоть???
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
18.06.2021 в 22:01
Понять и простить...)))
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
18.06.2021 в 22:41
И дать пописять)
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+2
0
vlad920 (I-F)
18.06.2021 в 22:00
Бідося...)
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 21:52
Как увидел полицейких, похудел на 4 литра...
Ответить
+2
0
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 21:46
Слава ничего страшного.Ты уже на пенсии-имеешь право.К футболисту тебе вопросов нет.Удачи!Ждем тренером какой-то команды 2-й лиги
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0
-4
Papaye (Dnipro)
18.06.2021 в 22:03
Что имеет право? Ездить бухим по городу? Нормально так: "Мужик завалил несколько человек, но ничего страшного, имеет право, он ведь на пенсии!". Так получается? Ведь синий за рулём потенциальный убийца.
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 22:41
чмошник-малолетка... для вас педиків особі зони є. але приходять з обичних зон до вас малопедики...
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0
0
andyua (Kyiv)
18.06.2021 в 21:45
Хочеться вірити, але, мабуть, це просто слова "на камеру"
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
18.06.2021 в 21:31
Слава, не ты первый и не ты последний. Главное, это вести себя достойно и сделать выводы. Удачи.
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0
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 21:41
Ну ПІЖОН ніколи не зробить висновків, все бла-бла-бла... Коли людина не готова до такої кількості грошей.... Вона просто губиться...а потім такі наслідки.... Висновок ! Людина дуже порядна ! Але не може тримати удар дикої дози ( признаюсь, як і я ).. Потім такі проблеми ! Добре ,що в мене нема ФОРЛ МУСТАНГА ! (шутка)...В мене він є...
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0
-2
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Динамiт (Василькiв)
18.06.2021 в 22:39
Фу! Жалільщик ! А якби твою бабулю збив бухий сепар ?? Ну ??!! Розумію ! Але це підло ! Ці гроші вряд,чи тобі щастя принесуть !
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0
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