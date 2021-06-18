Шевчук о задержании за вождение в нетрезвом виде: Похудел на 4 кг. Этот день был для меня как трагедия
Человек раскаялся
Экс-игрок "Шахтера" и
– Знаете, ребята, после той ситуации, что со мной случилась... Я очень переживаю, я похудел на 4 кг. До сих пор внутри страдаю. Хочу извиниться перед всеми болельщиками за этот поступок. Это очень большой урок для меня. Этот день был для меня как трагедия. Хочу сказать, чтобы это никто никогда не повторял.
Я всегда очень жестко осуждаю все это. Я себя очень сильно наказываю. Из-за этого я ушел из каналов "Футбол", потому что не имел никакого морального права работать дальше. Показал всему обществу, что каждый человек, который нарушает закон – должен быть наказан. Я наказал себя сам.
- Какую-то уголовную ответственность понесли? Штраф?
– Сейчас будет суд и штраф.
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