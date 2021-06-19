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Ярославский: Ни один харьковский клуб не играет в еврокубках, за 5 лет один вышел в УПЛ

Общие новости
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Экс-президент "Металлиста" поведал, что побудило его вернуться в футбол

Ярославский: Ни один харьковский клуб не играет в еврокубках, за 5 лет один вышел в УПЛ

ФК "Металлист"

Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, когда решил возродить клуб.

— Александр Владиленович, расскажите о том дне, когда вы приняли решение вновь заняться футболом и конкретно делами "Металлиста".

— По условиям договора был десятилетний срок, в течение которого я не мог заниматься футболом. На протяжении всего этого периода, с 2012 года, я мечтал вернуться.

Когда время стало подходить к окончанию этого срока, я активно начал заниматься. Потом я посмотрел, что у нас в стране есть футбол, но нет футбола того уровня, который показывал "Металлист". Ни одна харьковская команда не принимает участие в еврокубках, впервые за 5 лет один из клубов вышел в УПЛ.

А Харьков заслуживает того, чтобы сюда приезжали европейские команды, как это было в свое время, когда у нас гостили "Сампдория", "Бешикташ", "Галатасарай" и многие другие клубы. "Металлист" 2005-2012 годов сыграл более 50 матчей в еврокубках, – рассказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист"

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Комментарии (1)
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911+ (Харків)
19.06.2021 в 19:33
Ярославский запарил уже!
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