Ярославский: Ни один харьковский клуб не играет в еврокубках, за 5 лет один вышел в УПЛ
Экс-президент "Металлиста" поведал, что побудило его вернуться в футбол
ФК "Металлист"
Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, когда решил возродить клуб.
— Александр Владиленович, расскажите о том дне, когда вы приняли решение вновь заняться футболом и конкретно делами "Металлиста".
— По условиям договора был десятилетний срок, в течение которого я не мог заниматься футболом. На протяжении всего этого периода, с 2012 года, я мечтал вернуться.
Когда время стало подходить к окончанию этого срока, я активно начал заниматься. Потом я посмотрел, что у нас в стране есть футбол, но нет футбола того уровня, который показывал "Металлист". Ни одна харьковская команда не принимает участие в еврокубках, впервые за 5 лет один из клубов вышел в УПЛ.
А Харьков заслуживает того, чтобы сюда приезжали европейские команды, как это было в свое время, когда у нас гостили "Сампдория", "Бешикташ", "Галатасарай" и многие другие клубы. "Металлист" 2005-2012 годов сыграл более 50 матчей в еврокубках, – рассказал Ярославский.
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