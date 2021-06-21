Шахтер объявил о назначении главного тренера женской команды
Специалист дважды был признан лучшим тренером женских команд
Фото: ФК Шахтер Донецк
Роман Заев стал первым главным тренером женской команды "Шахтера".
52-летний специалист будет готовить донецкий клуб к старту сезона в Первой лиге женского чемпионата Украины – 2021/22.
Заев работал наставником женской юношеской сборной Украины. В последние годы тренировал команды Высшей лиги "Единство-ШВСМ" (Плиски) и "Восход" (Старая Маячка). В 2019, 2020 годах получал награды премии "Футбольные звезды Украины" в номинации "Лучший тренер женских команд".
"Это большой вызов и аванс для меня, потому что "Шахтер" – флагман украинского футбола. Быть членом этой семьи очень почетно.
"Шахтер" является самым амбициозным клубом, независимо от того, какая команда – женская или мужская. Перед нами стоят максимальные задачи, будем стараться их выполнять. Надеюсь, внимание, которое нам оказывает клуб, поможет создать боеспособную команду", – сказал Заев.
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