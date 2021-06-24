Украина в плей-офф ЕВРО, рекорд Роналду и контракт Месси. Главные новости за 23 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Украина впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Оппонент команды Шевченко в 1/8 финала, сумасшедшая результативность Криштиану Роналду, желания Килиана Мбаппе, подарок Лионелю Месси на День рождения, а также хитрость "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Германия – Венгрия 2:2. Отделались лёгким испугом
- Стало известно, с кем в 1/8-й финала Евро-2020 сыграет сборная Украины
- Напрасные старания Левандовского. Швеция - Польша 3:2. Обзор матча и видео голов
- Защитник Сассуоло прибыл в Украину для подписания контракта с Шахтером
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...