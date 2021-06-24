Украина в плей-офф ЕВРО, рекорд Роналду и контракт Месси. Главные новости за 23 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украина впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Оппонент команды Шевченко в 1/8 финала, сумасшедшая результативность Криштиану Роналду, желания Килиана Мбаппе, подарок Лионелю Месси на День рождения, а также хитрость "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.