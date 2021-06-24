Украина в плей-офф Евро, свершения Швеции и рекорд Роналду. Главные новости за 23 июня

UA-Футбол подготовил для Вас выборку главных новостей за среду, 23 июня.

Украина впервые в собственной истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. Наша команда попала в число лучших коллективов группы, квалифицировавшихся в 1/8 с третьего места в группе. За это подопечным Андрея Шевченко стоит благодарить шведов и испанцев, выигравших у Польши (3:2) и Словакии (5:0) соответственно, тем самым не позволив им занять место, доставшееся нам. В первом раунде плей-офф Украина будет противостоять Швеции, которая в итоге выиграла квартет E.

В среду завершился групповой этап Евро-2020. Последними свои путёвки в плей-офф добыли Германия и Португалия, которые шагают дальше вместе с Францией, возглавившей квартет F. "Бундестим" лишь в концовке встречи забрали ничью в игре с Венгрией (2:2) благодаря голу Горецки, тем самым добыв заветный билет дальше со второй строчки. Португальцы же сыграли вничью с французами (2:2). Таким образом стали известны все участники заключительной части турнира и вся дальнейшая сетка турнира. Победитель пары Украина – Швеция выйдет на Германию или Англию. Из ярких пар также стоит выделить противостояние Бельгии и Португалии уже в 1/8.

Криштиану Роналду в очередной раз вписал своё имя в историю футбола. Реализовав два пенальти в матче с Францией (2:2), Роналду достиг отметки в 109 голов за сборную Португалии, что является повторением абсолютного рекорда результативности на уровне национальных команд. Иранец Али Даеи, выступавший с 1993 по 2006-й год, имеет такое же число мячей за свою страну. Роналду потребовалось 178 матчей, чтобы достичь столько впечатляющего показателя.

Килиан Мбаппе подумывает о смене клубной прописки после окончания Евро. Источники во Франции и Испании сообщают, что 22-летняя суперзвезда уведомила руководство "Пари Сен-Жермен" о своём решении уйти. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в июле 2022 года. Если клуб не продаст игрока, то рискует потерять его бесплатно через год. В сезоне 2020/21 во всех турнирах Мбаппе провел 47 матчей, забил 42 мяча, а также сделал 11 результативных передач.

Лионель Месси всё же останется в "Барселоне", согласовав новый контракт с каталонским клубом. Ожидается, что о сделке объявят в четверг, 24 июня, когда Лео стукнет 34 года. Нынешнее соглашение сторон истекает через неделю. В прошлом сезоне аргентинец провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач). Всего за свою карьеру Месси забил 672 гола в 778 матча за "Барселону".

"Пари Сен-Жермен" близок к подписанию вингбека "Интера" Ашрафа Хакими. На игрока также всерьёз претендовал "Челси", но победителям Лиги Чемпионов не удалось договориться с миланским клубом. "Интер" вынужден продать марокканца в связи с финансовыми проблемами. ПСЖ заплатит за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. "Челси" же пытался включить в сделку одного из своих футболистов, но "нерадзурри" нужны были чистые деньги. Хакими успел провести за "Интер" один сезон, в котором отметился 18 результативными действиями в 45 матчах.