"Пацаны к успеху шли": Федецкий - о Карпатах Смалийчука

Бывший защитник "Карпат" Артем Федецкий прокомментировал новость о том, что львовский клуб Олега Смалийчука прекращает существование.

"Пацаны к успеху шли. Не фартануло", – написал Федецкий в инстаграме.

Напомним, что львовский клуб не будет заявляться в аматорский футбол после вылета из Второй лиги.