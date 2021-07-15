"Пацаны к успеху шли": Федецкий - о Карпатах Смалийчука
Львовяне не будут заявляться в аматорский футбол после вылета из Второй лиги
Бывший защитник "Карпат" Артем Федецкий прокомментировал новость о том, что львовский клуб Олега Смалийчука прекращает существование.
"Пацаны к успеху шли. Не фартануло", – написал Федецкий в инстаграме.
Напомним, что львовский клуб не будет заявляться в аматорский футбол после вылета из Второй лиги.
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Источник:Instagram
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