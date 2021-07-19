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Проблема Руха, гонорары судей, будущее Ярмоленко и Коваленко. Главные новости за 18 июля. Аудио

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Проблема Руха, гонорары судей, будущее Ярмоленко и Коваленко. Главные новости за 18 июля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Сага "Руха" и "Арены Львов" может завершиться печально для львовского клуба… и успешно для "Волыни", но и это не все наши новости на сегодня. Результаты спаррингов с участием украинских команд, расходы на оплату труда арбитров в УПЛ, переезд лидера "Тоттенхэма" в Манчестер, интерес к Коваленко, планы Мойеса на Ярмоленко и жеребьевка для "Колоса" и "Ворсклы". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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