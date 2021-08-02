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Леоненко: Я вообще не вижу проблем, что Шевченко ушёл

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(4 голосов)

Эксперт поделился своим мнением

Леоненко: Я вообще не вижу проблем, что Шевченко ушёл

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о потенциальных кандидатах на должность главного тренера национальной команды.

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"Я вообще не вижу проблем. Человек хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю. Маркевич – это самая реальная кандидатура. У нас кандидатур "навалом", вопрос: Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать? Скрипник тоже великолепная кандидатура, он коммуникабельный, как и Маркевич", - сказал Леоненко.

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В статье: Андрей Шевченко Виктор Леоненко Национальная сборная Украины
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Источник:
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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 17:09
У нас кандидатур настолько "навалом", что хоть бери, да вот этого Витю и назначай... Прям показушку Шева (нечаянно) устроил, насколько мы на таланты богатые - тренерских лицензий, так тьма-тьмущая, и крохи в сухом остатке...
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Tasha (Киев)
02.08.2021 в 16:03
Головне хто прийде на зміну Шеві.
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pyvovarchyk (Львів)
02.08.2021 в 16:12
та хто б не прийшов головне на скільки часу контракт. якщо до кінця року - то хто б не прийшов піде з підмоченою репутацією. і його ще на кожній пресусі будуть морально давати - як вам бути затичкою між Шевою і Ребровим. нормально було б знайти когось з переспективою на наступне євро і відразу "закрити" очі на невихід на ЧС. зате натренувати нові схеми, дати шанс тим кого кличуь на збори, а в заявку не включають... Лесик і Богданович то явно кандидатури під перший варіант. Їм втрачати нічого. Крім часу
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Tasha (Киев)
02.08.2021 в 17:01
При всіх мінусах Маркевич хоч тренер, а варіант з Михайличенко це буде пробите дно.
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