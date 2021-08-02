Леоненко: Я вообще не вижу проблем, что Шевченко ушёл

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о потенциальных кандидатах на должность главного тренера национальной команды.

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"Я вообще не вижу проблем. Человек хочет работать в клубе. Молодец, я только его поддерживаю. Маркевич – это самая реальная кандидатура. У нас кандидатур "навалом", вопрос: Хочет ли кто-то сборную возглавлять или хочет в клубе работать? Скрипник тоже великолепная кандидатура, он коммуникабельный, как и Маркевич", - сказал Леоненко.