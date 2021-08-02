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"Очень серьезные изменения" – Майкон рассказал о трансформации Шахтера летом

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(1 голосов)

Майкон говорит об изменениях и следующем матче

"Очень серьезные изменения" – Майкон рассказал о трансформации Шахтера летом

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Вместе с главным тренером “Шахтера” Де Дзерби на пресс-конференции также присутствовал Майкон. Он ответил на вопросы о подготовке к матчу и разнице между этим и прошлым сезоном.

– Смотрел ли матчи с участием «Генка»? Какие впечатления оставила эта команда?

– Конечно же, мы внимательно просмотрели несколько поединков «Генка» и прекрасно знаем, как действует наш соперник. Это скоростная команда с очень быстрыми игроками в первой линии атаки. Мы должны быть внимательными в любом из отрезков матча. Если в какой-то миг потеряем концентрацию, можем получить контратаку на свои ворота, чего бы нам, разумеется, не хотелось. Также необходимо принимать во внимание момент, когда мы находимся с мячом: если его потеряем, «Генк» станет проводить стремительные контратаки. Повторюсь, любой момент в игре будет важным, поэтому нужно обращать внимание на детали.

– У «Шахтера» новый тренер. Полностью ли понимаешь все, что от тебя требует Роберто Де Дзерби? Изменились ли твои функции с учетом занимаемой позиции?

– Мистер предъявляет определенные требования к футболисту на каждой позиции, не только моей. Отмечу очень большие изменения в сравнении с прошлым сезоном, когда нами руководил Луиш Каштру. Разные специалисты имеют свое видение и стиль игры, главное – понимать и выполнять все то, что говорит и просит тренер.

Первый матч "Шахтер" сыграет в гостях. Встреча начнется завтра в 21:00. Ответный матч будет сыгран 10 августа на НСК "Олимпийском".

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Роберто Де Дзерби Майкон де Андраде Луиш Каштру
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
02.08.2021 в 21:29
Майкон, Марлон, Марлос...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:15
Завтра будет первый экзамен!
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