Официально: Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Официальный сайт харьковского Металлиста объявил о назначении Евгения Красникова на пост вице-президента клуба. До распада клуба он занимал должность спортивного директора.

Евгений Красников, бывший вице-президент "Динамо" и основатель "Металла", занял пост вице-президента "Металлиста".

Напомним, что вчера президентом клуба был официально избран Александр Ярославский.

"Металлист" стал ребрендингом "Металла", который по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу. Клуб был основан в 2019 году и не имеет ничего общего с "Металлистом 1925".