Официально: Евгений Красников – вице-президент Металлиста
Ещё одно юридически оформленное возвращение
Фото: prosport / Автор: неизвестен
Официальный сайт харьковского Металлиста объявил о назначении Евгения Красникова на пост вице-президента клуба. До распада клуба он занимал должность спортивного директора.
Евгений Красников, бывший вице-президент "Динамо" и основатель "Металла", занял пост вице-президента "Металлиста".
Напомним, что вчера президентом клуба был официально избран Александр Ярославский.
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"Металлист" стал ребрендингом "Металла", который по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу. Клуб был основан в 2019 году и не имеет ничего общего с "Металлистом 1925".
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Источник:metalist.ua
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