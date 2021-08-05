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Официально: Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Общие новости
(1 голосов)

Ещё одно юридически оформленное возвращение

Официально: Евгений Красников – вице-президент Металлиста

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный сайт харьковского Металлиста объявил о назначении Евгения Красникова на пост вице-президента клуба. До распада клуба он занимал должность спортивного директора.

Евгений Красников, бывший вице-президент "Динамо" и основатель "Металла", занял пост вице-президента "Металлиста".

Напомним, что вчера президентом клуба был официально избран Александр Ярославский.

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"Металлист" стал ребрендингом "Металла", который по итогам прошлого сезона вышел в Первую лигу. Клуб был основан в 2019 году и не имеет ничего общего с "Металлистом 1925".

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist.ua

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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
05.08.2021 в 21:24
Осталось только Мирона добавить
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+1
0
Fontango (Kharkov)
05.08.2021 в 21:27
Мирона, не надо!))
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0
0


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