Оппоненты Динамо и Шахтера в ЛЧ, Роналду едет к Пепу. Главные новости за 26 августа. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеСоперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Зари в ЛК. Главные новости за 26 июня
Итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для "Динамо" и "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Вылет "Зари" в Лигу конференций, переход Мбаппе в "Реал", переезд Роналду в Манчестер, арест защитника "Манчестер Сити" и индивидуальные награды за прошлую еврокубковую кампанию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Суркис: Я бы не стал оперировать понятием "группа смерти"
- Реал сделал финальное предложение по Мбаппе
- Заря - Рапид 2:3. Отмучались
- Шахтер – Монако 2:2. Видео голов и обзор матча
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...