Оппоненты Динамо и Шахтера в ЛЧ, Роналду едет к Пепу. Главные новости за 26 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для "Динамо" и "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Вылет "Зари" в Лигу конференций, переход Мбаппе в "Реал", переезд Роналду в Манчестер, арест защитника "Манчестер Сити" и индивидуальные награды за прошлую еврокубковую кампанию. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.