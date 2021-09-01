Вингер для Динамо, Роналду в МЮ, талант для Реала, арена Шахтера. Главные новости за 31.08. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРоналду в МЮ, Гризманн в Атлетико и новый бразилец Динамо. Главные новости за 31 августа
В "МЮ" объявили о возвращении легенды, также обсуждаем другие трансферы европейских клубов, но и это не все наши новости на сегодня. Тяжелый день в Каталонии, сброс балласта и приобретение для "Динамо", арена для донецкого "Шахтера" в рамках Лиги чемпионов, а также итоги третьего предварительного раунда Кубка Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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