Вингер для Динамо, Роналду в МЮ, талант для Реала, арена Шахтера. Главные новости за 31.08. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

В "МЮ" объявили о возвращении легенды, также обсуждаем другие трансферы европейских клубов, но и это не все наши новости на сегодня. Тяжелый день в Каталонии, сброс балласта и приобретение для "Динамо", арена для донецкого "Шахтера" в рамках Лиги чемпионов, а также итоги третьего предварительного раунда Кубка Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.