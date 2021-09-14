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Кадры Динамо, Шевченко как замена Луческу, гол экс-игрока Карпат. Главные новости за 13.09. Аудио

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Кадры Динамо, Шевченко как замена Луческу, гол экс-игрока Карпат. Главные новости за 13.09. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Динамо" теряет нападающего перед игрой с "Бенфикой", зато два лидера команды вернулись из лазарета, но и это не все наши новости на сегодня. Закрытие туров в УПЛ и в Первой Лиге, инсайды от Олега Ящука и Игоря Цыганыка, победа "Эвертона", первый успех "Эльче" в Ла Лиге благодаря голу экс-форварда "Карпат". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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dabo59
14.09.2021 в 09:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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