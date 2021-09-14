Кадры Динамо, Шевченко как замена Луческу, гол экс-игрока Карпат. Главные новости за 13.09. Аудио

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"Динамо" теряет нападающего перед игрой с "Бенфикой", зато два лидера команды вернулись из лазарета, но и это не все наши новости на сегодня. Закрытие туров в УПЛ и в Первой Лиге, инсайды от Олега Ящука и Игоря Цыганыка, победа "Эвертона", первый успех "Эльче" в Ла Лиге благодаря голу экс-форварда "Карпат". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.