Бабич о предложениях работы тренером: Разговариваем с агентами по УПЛ, мониторим весь чемпионат
Последней командой тренера был Мариуполь
fcmariupol.com
Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал слухи о том, что он вел переговоры о работе с одним из украинских клубов.
– Ни один клуб так и не объявил о вашем назначении. Не договорились?
– Пока все проходит на стадии общения. Идет чемпионат, пауза на матчи сборных будет буквально через несколько туров. Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую.
– Речь о клубе УПЛ или первую лигу тоже рассматриваете?
– Больше разговариваем с агентами по Премьер-лиге, мониторим весь наш чемпионат.
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Источник:Трибуна
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21.09.2021 в 19:44
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