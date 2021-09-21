Бабич о предложениях работы тренером: Разговариваем с агентами по УПЛ, мониторим весь чемпионат

Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал слухи о том, что он вел переговоры о работе с одним из украинских клубов.

– Ни один клуб так и не объявил о вашем назначении. Не договорились?

– Пока все проходит на стадии общения. Идет чемпионат, пауза на матчи сборных будет буквально через несколько туров. Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую.

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– Речь о клубе УПЛ или первую лигу тоже рассматриваете?

– Больше разговариваем с агентами по Премьер-лиге, мониторим весь наш чемпионат.