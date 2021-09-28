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Книга Андрея Шевченко на украинском языке будет доступна в октябре

Общие новости
(1 голосов)

Ориентировочная стоимость – 340 грн

Книга Андрея Шевченко на украинском языке будет доступна в октябре

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Издательство "Фоліо" перевело книгу бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" на украинский язык.

Украинская версия будет называться "Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол"

"У меня в жизни было четыре футбольных любви "Динамо", "Милан", "Челси" и сборная Украины ... На своем пути я познакомился с необычными людьми, без которых я бы не стал тем, кем я есть сегодня. Были победы и поражения.

Это была огромная жертва ради работы - единственного известного мне способа воплотить мечты в реальность. Пришло время оглянуться и все рассказать. Чтобы поблагодарить тех, кто сопровождал меня. Я бы никогда не сделал этого сам "(Андрей Шевченко).

Ориентировочная стоимость книги – 340 грн. "Книгарня "Є" назвала примерную дату начала продаж – 13 октября 2021 года. Отметим, что на языке оригинала биография Шевченко вышла в апреле. Специалист написал ее в сотрудничестве с журналистом Алессандро Альчато.

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В статье: Андрей Шевченко
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Источник:
folio.com.ua

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Комментарии (13)
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Il Gatto
28.09.2021 в 17:06
Забавно. Люди, які інструкцію до дихлофоса читають пару років, насміхаються над Шевченком і його книгою (яку, звичайно ж, ніколи не прочитають, її ще придбати потрібно то)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 17:04
Этот русский итальянец точно украинец?
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.09.2021 в 16:43
Человек который в быту говорит по русски написал на украинском?или за него написали?
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+1
-2
alext1467 (Kiev)
28.09.2021 в 17:04
С кем он в быту в лондоне говорит по-русски? со своей американской женой? или может с сыном джорданом или польской прислугой, которая сортиры чистит? ну ладно - может абрамович приглашает иногда на чай)))
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0
-1
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Il Gatto
28.09.2021 в 17:09
Виявляється для когось секрет, що книги перекладаються і адаптуються різними мовами
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0
0
oda1979 (Запорожье)
28.09.2021 в 16:36
Когда можно ожидать второй и третий том? Очень хочется сесть и прочитать все залпом!
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 16:30
Не ну Янукович тоже книгу издавал.. Тут удивляться нечему.
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+4
-1
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 16:23
Вследующий раз, в книжном магазине, когда будете просить книгу великого украинского писателя Шевченко - уточняйте какого!
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+4
-1
1395816 (Харьков)
28.09.2021 в 15:57
А книгу писали помощники? Ну и перевели кто то! Так, а что в ней от Шевченко?
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+3
-2
wit666 (Одесса)
28.09.2021 в 16:16
Только хотел спросить о том же.
Ответить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
28.09.2021 в 15:33
)))))) ааааааааа.... Книга Андрея Шевченко) а сколько в ней букв? Писец! Кто хоть одно его интервью слышал - поймёт к чему это я....
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+4
-5
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2021 в 15:30
а когда будет для евреев --совсем забыли за них а Иссус был чистый еврей
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+1
-3
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Il Gatto
28.09.2021 в 17:07
Для євреїв Зеленський напише
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0
0


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