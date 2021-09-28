Книга Андрея Шевченко на украинском языке будет доступна в октябре

Издательство "Фоліо" перевело книгу бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" на украинский язык.

Украинская версия будет называться "Благородная сила. Моя жизнь, мой футбол"

"У меня в жизни было четыре футбольных любви "Динамо", "Милан", "Челси" и сборная Украины ... На своем пути я познакомился с необычными людьми, без которых я бы не стал тем, кем я есть сегодня. Были победы и поражения.

Это была огромная жертва ради работы - единственного известного мне способа воплотить мечты в реальность. Пришло время оглянуться и все рассказать. Чтобы поблагодарить тех, кто сопровождал меня. Я бы никогда не сделал этого сам "(Андрей Шевченко).