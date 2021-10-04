Паритет Динамо и Шахтера, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 03.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Главные матчи тура в Украине и Англии завершились паритетами, но и это не все наши новости на сегодня. "Заря" теперь на четвертой строчке, также обсудим остальные результаты поединков УПЛ. Как "Эспаньол" повторил за "Шерифом", "Милан" огорчил "Аталанту" Малиновского, звездный "Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну", а "Бавария" и "Бенфика" Яремчука тоже проиграли. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.