Паритет Динамо и Шахтера, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 03.10. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Главные матчи тура в Украине и Англии завершились паритетами, но и это не все наши новости на сегодня. "Заря" теперь на четвертой строчке, также обсудим остальные результаты поединков УПЛ. Как "Эспаньол" повторил за "Шерифом", "Милан" огорчил "Аталанту" Малиновского, звездный "Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну", а "Бавария" и "Бенфика" Яремчука тоже проиграли. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года
- Мирослав Ступар: Арбитр матча Динамо - Шахтер способствовал тому, что на поле было спокойствие
- Фантастически высокий уровень. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча
- Mia san Mia. Бавария – Динамо 5:0. Видео голов и обзор матча
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...