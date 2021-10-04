Ничья в Классическом, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 3 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 октября

Центральный матч 10-го тура между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" завершился сухой ничьей. Хотя нельзя сказать, что зрителям было скучно наблюдать за игрой - моменты были как у одной, так и другой команды. В итоге "Динамо" сохранило свое преимущество над "Шахтером" в три очка.

Луганчане выиграли свой третий матч подряд в рамках УПЛ. Команда Виктора Скрипника нанесла поражение "Десне". В первом тайме Булеца не реализовал пенальти, но через несколько минут исправился и забил сам с игры. Во втором преимущество закрепил Громов. "Заря" обошла "Александрию" и "Днепр-1" и теперь лишь на один балл отстает от "Ворсклы".

В первом матче дня "Верес" и "Александрия" поделили очки - ничья 0:0. Для ровенчан это пятый матч без поражений на луцком "Авангарде". В результате "Александрия" по итогам тура опустилась с пятого места на шестое. А вот "Металлисту 1925" хватило одного реализованного пенальти Габелоком, чтобы одолеть "Минай". Харьковчане имеют в своем активе уже 13 очков и занимают восьмое место, на один балл опережая "Верес".

В седьмом туре АПЛ встречались чемпионы двух предыдущих сезонов. В первом тайме обошлось без забитых, а во втором мастер-класс продемонстрировал Салах. Сначала он ассистировал Мане, потом забил сам, пройдя четырех соперников. Но этого для победы оказалось мало. Фоден ответил на первый гол, а после второго забил Де Брюйне. Поэтому 2:2, что делают новым лидером "Челси". Между тем "Тоттенхэм" прервал серию из трех поражений победой над "Астон Виллой" - 2:1, "Вест Хэм" проиграл "Брентфорду" 1:2, а "Лестер" потерял два очка в игре с "Кристал Пэлас" - 2:2.

В восьмом туре испанской Ла Лиги сливочные играли на выезде с "Эспаньолом". Как и в игре с "Шерифом", команда Анчелотти владела ощутимым преимуществом, но голы забивал соперник. На результативные удары Де Томаса и Видаля "Реал" ответил лишь голом Бензема, в итоге 2:1 в пользу каталонцев. "Реал Сосьедад" потерял возможность опередить обоих мадридских грандов - команда из Сан-Себастьяна сыграла 1:1 с "Хетафе". Сейчас у трех лидирующих команд по 17 очков. Далее идет "Севилья", которая вчера проиграла "Гранаде" 0:1.

Руслан Малиновский вышел в старте команды из Бергамо, но это был не их день. Уже на первой минуте Калабрия открыл счет, перед перерывом Тонали удвоил преимущество. Украинец был заменен на 56-й минуте, а на 78-й Леау сделал счет 0:3. Впрочем реализованный пенальти Сапатой и гол Пашалича на 90 + 4-й позволил "Аталанте" сохранить лицо - 2:3 в пользу россонери. "Рома" обыграла "Эмполи" 2:0, у Мхитаряна гол+пас, а "Наполи" был сильнее "Фиорентины" - 1:2. Неаполитанцы лидируют, "Милан" отстает на два очка, римляне - четвертые.

В основе "Пари Сен-Жермен" на игру с "Ренном" вышли Месси, Неймар, Мбаппе, Вератти, Ди Мария - то есть все главные звезды. Но команда Почеттино проиграла 0:2, прервав свою серию из восьми побед подряд. "Бавария" на своем поле не справилась с "Айнтрахтом", хотя и забила первой. Горецка открыл счет в середине первого тайма, но Хинтереггер быстро ответил, а под конец игры Костич нанес решающий удар. Мюнхенцев догнал "Байер", который разгромил "Арминию" 0:4. В список неудач грандов стоит добавить и первое поражение "Бенфики" в чемпионате - команда Романа Яремчука, который играл с первых минут, уступила "Портимонезе" 0:1, впрочем, остается лидером.