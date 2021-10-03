АПЛ. Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2. Феноменальность Салаха и мощь Сити

Вечер воскресенья, две очень хорошие команды провели увлекательный высококлассный матч. Большего и не потребуешь.

“Ливерпуль” остается единственной командой в Премьер-лиге без поражений. По ходу первого тайма возникали большие сомнения, что “красным” удастся удержать звание.

После нескольких невыразительных минут, фокус игры сосредоточился на одном участке поля – правый фланг защиты “Ливерпуля”. Трент Александер-Арнольд не успел восстановиться к матчу, и проблемная позиция досталась Джеймсу Милнеру. И 35-летний ветеран откровенно не справлялся.

Милнер не помогал “Ливерпулю” в атаке и проигрывал дуэли Филу Фодену на своей половине поля. Треугольники Хендерсон – Милнер – Салах выглядели иногда даже нелепо. В общем “Сити” был рад тому, что Милнер шел в атаку. Именно через его зону гости провели все опасные атаки в первом тайме.

Дважды мог забивать Фил Фоден. Сначала Бернарду “Месси” Силва обыграл нескольких соперников, и выкатил мяч под удар 21-летнему англичанину, но “Ливерпуль” спас Алиссон, вовремя вышедший из ворот. В конце тайма на ударную позицию Фодена вывел уже вратарь Эдерсон, но Алиссон вновь прочитал ситуацию. В другом эпизоде игрок сборной Англии выполнял з того же фланга кросс на дальнюю штангу, но набежавший Де Брюйне ударил головой выше ворот.

Свой единственный удар за весь тайм “Ливерпуль” нанес на восьмой минуте. Больше у “красных” в атаке не было ничего. У хозяев были проблемы с исполнением даже обычных передач, а о каких-то комбинационных действиях не было и речи. Как только прозвучал свисток на перерыв, Юрген Клопп помчался в раздевалку. “Ливерпулю” нужно было что-то менять.

Можно было ожидать, что во втором тайме Милнера сменит Гомес, но замен от обоих тренеров не было. Тем не менее, игра изменилась. Разговор или какие-то коррективы Клоппа сработали. Его команда преобразилась. В игре “Ливерпуля” появилась скорость, сообразительность, точность. И вновь свою исключительность продемонстрировал Мохамед Салах.

В первом голе он опустился поглубже, на свою половину поля, обстукался с Фабиньо, ушел от подката Канселу, выполнил рывок к воротам “Сити” и тонким ударом вывел Мане на ворота Эдерсона. Точный удар сенегальца – 1:0.

Гости быстро отыгрались. И вновь напомнил о себе проблемный правый фланг. Прекрасно сыграл в эпизоде Жезус – он сместился с фланга в центр, окружив себя вниманием, и дал точный пас на Фодена.

После нескольких хаотичных минут “Сити” проводил перспективную атаку, которая была прервана фолом Милнера на Силве. Пеп Гвардиола требовал второй желтой карточки для игрока “Ливерпуля”, но только наткнулся на невозмутимый взгляд Майка Дина, мерно жующего жвачку.

И вскоре “Ливерпуль” забил второй гол. Это было просто необыкновенно. Мо Салах выскользнул из “коробочки” трех игроков “Сити”, легко канчул Ляпорта, и отправил мяч в ворота. Феноменальный мяч.

Но всего через пять минут “Сити” снова сравнял счет. Де Брюйне начал атаку из глубины, и он же ее замкнул ударом с 20 метров. Матип неудачно подставил свое колено, и Алиссон был бессилен 2:2.

Вишенка на торте – классный подкат от Родри. Эдерсон после одного из стандартов “Ливерпуля” ошибся на выходе, перед Фабиньо уже были пустые ворота, но испанский опорник “Сити”, сделав неимоверное усилие, успел сделать блок.

2:2 – объятия Клоппа и Гвардиолы после финального свистка, восхитительный футбольный спектакль подошел к концу.

3 октября 2021. Чемпионат Англии, седьмой тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Манчестер Сити” 2:2

Голы: Мане 59, Салах 76 – Фоден 69, Де Брюйне 81

“Ливерпуль”: Алиссон – Милнер (Гомес 78), Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Жота (Фирмино 68), Мане

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне, – Жезус, Грилиш (Стерлинг 66), Фоден

Предупреждения: Милнер 42, Жота 65, Фабиньо 83 – Диаш 26, Канселу 56, Бернарду Силва 78