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Милевский: У меня много разных идей. Нужно просто найти состояние своей души

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Артем будет пробовать себя в медийной сфере

Милевский: У меня много разных идей. Нужно просто найти состояние своей души

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

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Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился своими планами после завершения игровой карьеры.

"Это будет медийная сфера. Тяжело заканчивать футбольную карьеру, нужно перестраиваться. Когда играешь, то у тебя все по привычному графику: приезд на базу в Конча-Заспу, тренировка с Алиевым, отъезд домой, обед... Так каждый день.

В общем, я очень скучаю по этому. Ищу свое направление. Чем быстрее, тем лучше, хочу его найти. Нужно стараться, встречаться и общаться с людьми, что-то делать, а не сидеть дома. Нельзя закрываться в себе. У меня много разных идей. Нужно просто найти состояние своей души", - сказал Милевский.

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В статье: Артем Милевский
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Источник:
ТК Футбол

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