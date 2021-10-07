Неудача Италии, Жилстрой-1 проиграл Реалу, лазарет Шахтера. Главные новости за 06.10. Аудио

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Команда Роберто Манчини уступила в полуфинале Лиги наций, но и это не все наши новости на сегодня. "Жилстрой-1" неудачно сыграл против звездного соперника на старте женской Лиги чемпионов, информация из лазарета донецкого "Шахтера", победа юношеской сборной Украины, результаты матчей Первой лиги, а также потенциальные реформы от ФИФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.