Неудача Италии, Жилстрой-1 проиграл Реалу, лазарет Шахтера. Главные новости за 06.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеИспания победила Италию, Жилстрой-1 не сдержал Реал, ФИФА хочет реформ. Главные новости за 6 октября
Команда Роберто Манчини уступила в полуфинале Лиги наций, но и это не все наши новости на сегодня. "Жилстрой-1" неудачно сыграл против звездного соперника на старте женской Лиги чемпионов, информация из лазарета донецкого "Шахтера", победа юношеской сборной Украины, результаты матчей Первой лиги, а также потенциальные реформы от ФИФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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