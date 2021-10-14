Павелко: Все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими финансовыми условиями

Президент УАФ Андрей Павелко не захотел раскрывать финансовые условия сотрудничества Александра Петракова в сборной Украине.

"Я никогда не комментирую финансовые условия. Но скажу, что все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими условиями. Все налоги платятся. Я понимаю, что мы никогда не будем работать с людьми, для которых главное – это финансовые вопросы.

Петраков никогда не поднимал вопрос про деньги, Шевченко тоже работал ради сборной. В национальной команде никогда не может быть такого, чтобы главным вопросом ставились финансовые хотелки или другое", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.