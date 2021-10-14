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Павелко: Все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими финансовыми условиями

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Президент УАФ не захотел раскрывать заработки главного тренера сборной

Павелко: Все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими финансовыми условиями

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко не захотел раскрывать финансовые условия сотрудничества Александра Петракова в сборной Украине.

"Я никогда не комментирую финансовые условия. Но скажу, что все, кто сотрудничает с УАФ, довольны своими условиями. Все налоги платятся. Я понимаю, что мы никогда не будем работать с людьми, для которых главное – это финансовые вопросы.

Петраков никогда не поднимал вопрос про деньги, Шевченко тоже работал ради сборной. В национальной команде никогда не может быть такого, чтобы главным вопросом ставились финансовые хотелки или другое", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.

Читайте такжеПавелко: Для меня Петраков - главный тренер. Приставка и.о. - это юридические вопросы
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В статье: Андрей Павелко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.10.2021 в 09:46
Типа кто-то сомневался :) На нары бы это чучело …
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can (Торонто, Львов)
14.10.2021 в 08:49
Фундаментальная фраза. Никто и не сомневается.
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