Камбэк Зинченко и лидеров Динамо, контракт Педри, желание Лунина. Главные новости за 14.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Александр Зинченко уже готовится к матчу АПЛ против "Бернли", но и это не все наши новости на сегодня. Украинский голкипер "Реала" хочет иметь регулярную игровую практику, "Барселона" объявила о продлении контракта с Педри, возвращение игроков "Динамо" после травм, а также результаты поединков отбора на Мундиаль. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.