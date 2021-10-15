Камбэк Зинченко и лидеров Динамо, контракт Педри, желание Лунина. Главные новости за 14.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Александр Зинченко уже готовится к матчу АПЛ против "Бернли", но и это не все наши новости на сегодня. Украинский голкипер "Реала" хочет иметь регулярную игровую практику, "Барселона" объявила о продлении контракта с Педри, возвращение игроков "Динамо" после травм, а также результаты поединков отбора на Мундиаль. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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zafo25
15.10.2021 в 09:31
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