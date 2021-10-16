Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство
Сделал свой выбор
Офіційний сайт Термаліци/Автор невідомий
Центральный защитник "Термалики" Артем Путивцев сменил украинское гражданство на польское. Об этом сообщает официальный сайт "слонов".
Отметим, что в его активе есть один сыгранный матч за Национальную сборную Украины. Под руководством Михаила Фоменко в марте 2016 года он сыграл полный матч против сборной Кипра.
Тогда он играл уже в составе "Термалики". Также в его активе выступления за "Металлист", "Металлург Д", "Мариуполь" и "Зирки". Сам Путивцев является уроженцем Харькова.
В составе "слонов" Артем находится с февраля 2016 года. С тех пор он провел за польский клуб 179 матчей.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 150 тыс евро. Его максимальной стоимостью была сумма в 900 тыс евро - в 2014 году.
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