Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство

Центральный защитник "Термалики" Артем Путивцев сменил украинское гражданство на польское. Об этом сообщает официальный сайт "слонов".

Отметим, что в его активе есть один сыгранный матч за Национальную сборную Украины. Под руководством Михаила Фоменко в марте 2016 года он сыграл полный матч против сборной Кипра.

Тогда он играл уже в составе "Термалики". Также в его активе выступления за "Металлист", "Металлург Д", "Мариуполь" и "Зирки". Сам Путивцев является уроженцем Харькова.

В составе "слонов" Артем находится с февраля 2016 года. С тех пор он провел за польский клуб 179 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 150 тыс евро. Его максимальной стоимостью была сумма в 900 тыс евро - в 2014 году.