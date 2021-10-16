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Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство

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Сделал свой выбор

Бывший футболист сборной Украины сменил гражданство

Офіційний сайт Термаліци/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник "Термалики" Артем Путивцев сменил украинское гражданство на польское. Об этом сообщает официальный сайт "слонов".

Отметим, что в его активе есть один сыгранный матч за Национальную сборную Украины. Под руководством Михаила Фоменко в марте 2016 года он сыграл полный матч против сборной Кипра.

Тогда он играл уже в составе "Термалики". Также в его активе выступления за "Металлист", "Металлург Д", "Мариуполь" и "Зирки". Сам Путивцев является уроженцем Харькова.

В составе "слонов" Артем находится с февраля 2016 года. С тех пор он провел за польский клуб 179 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 150 тыс евро. Его максимальной стоимостью была сумма в 900 тыс евро - в 2014 году.

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В статье: Артем Путивцев Украина Термалика
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Источник:
Термалика

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
16.10.2021 в 12:46
Takie jest życie...
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