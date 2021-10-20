Позор Шахтера, паненка Месси, бардак Икарди и Суперлига 2.0? Главные новости за 19.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Шахтер" дома проиграл "Реалу" со счетом 0:5, но и это не все наши новости на сегодня. Зато молодежка "горняков" своих сверстников из Мадрида обыграла. Говорим об остальных результатах игрового дня в ЛЧ, контракте Фати, скандале вокруг Мауро Икарди и живом проекте Суперлиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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