Позор Шахтера, две стороны Гризманна, паненка Месси. Главные новости за 19 октября

После двух побед над "Реалом" в прошлом розыгрыше ЛЧ от "Шахтера" ждали если не продолжения банкета, то хотя бы достойного соперничества с мадридцами. Увы, этого не случилось. "Горняки" и атаковали безыдейно, и оборонялись слабо, с первых минут позволяя сопернику наносить множество ударов в створ ворот Трубина. 0:5 - справедливый итог. Роберто Де Дзерби и его команде надо сделать выводы.

"Ман Сити" порвал на британский флаг оборону "Брюгге" - 5:1, выйдя на чистое второе место в группе. На первом остался "ПСЖ", который на жилах вырвал победу над "Лейпцигом" благодаря дублю от Лео Месси. Свой второй мяч аргентинец забил паненкой - 3:2. Матч "Атлетико" и "Ливерпуля" стал бенефисом Антуана Гризманна - француз и дубль оформил, и удаление заработал. В меньшинстве "Матрасники" не выстояли - 2:3. В группе "Шахтера" впервые проиграл "Шериф" - ему не удалось сдержать "Интер" (1:3). Также отмечаем сенсационные 4:0 от "Аякса" в матче против дортмундской "Боруссии", которую букмекеры считали фаворитом встречи.

У "Шахтера" U-19 нет бразильцев, зато есть характер. Он и помог команде вырвать три очка в матче Юношеской лиги УЕФА с "Реалом". Мадридцы дважды выходили вперед по ходу первого тайма - и оба раза украинцы отыгрывались, после чего еще и забили на кураже третий гол усилиями своего капитана Ильи Гулько. Для юных "Горняков" это уже вторая победа в группе Юношеской лиги - ранее они били в гостях "Шериф".

Вчера директор "Барсы" Матеу Алемани заверил, что договоренность о продлении Ансу Фати достигнута, и это отличная новость для "Кулес". 18-летний вингер уже забил 2 гола и заработал пенальти с тех пор, как вернулся на поле месяц назад. Известно, что его новая сделка будет рассчитана на 6 лет, а клаусула в контракте составит 1 миллиард евро - столько, думается, не заплатят даже шейхи.

Хороший футболист Мауро Икарди, но бардак за пределами поля может убить его карьеру. После ссоры со скандальной женой Вандой Нарой аргентинец не тренируется с "ПСЖ" и даже не попал в заявку на матч ЛЧ против "Лейпцига". По слухам, Икарди во время игры был в Милане и просил у жены прощение за измену, но тщетно. RMC пишет, что в этой ситуации Мауро хочет покинуть "ПСЖ" - интересно, зачем?

Вчера в немецкой прессе появился проект Суперлиги 2.0, которую якобы обсуждают сейчас в европейских футбольных кругах. В отличие от первоначального "закрытого" проекта, который был разгромлен в пух и прах, новая медаль предусматривает два дивизиона по 20 команд с повышениями и понижениями в классе. Постоянных членов в турнире не будет. Проще говоря, Перес хочет ту же ЛЧ, но без УЕФА. Впрочем, пока это лишь фантазии.