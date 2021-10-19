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ЛЧ. Брюгге - Манчестер Сити 1:5. Никаких шансов
Команда Соболя ничего не смогла противопоставить команде Зинченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Единственное, что можно сделать – это посочувствовать “Брюгге”. “Манчестер Сити” более 70 минут проводил идеальный, образцовый матч, и только в конце немного расслабился. Когда у команды Гвардиолы получается на поле все, ей фактически нет равных в футболе. “Брюгге”, чемпион Бельгии и постоянный участник еврокубков, был на поле просто пассивным наблюдателем концерта, устроенного игроками “Сити”.
Метод чемпиона Англии – удушение. “Брюгге” просто не мог покинуть пределы своей половины поля. “Манчестер Сити” владел мячом, игроки в белых футболках постоянно менялись позициями, каждую атаку гости пытались довести до удара наверняка, со штрафной “Брюгге”. В первые получаса игры основная угроза воротам “Брюгге” исходила с левого фланга “Сити”. Туда смещались Канселу, Грилиш и Бернарду Силва и они время от времени выполняли нижние кроссы в центр штрафной. Но ни Фодену, ни Марезу, ни Де Брюйне не получалось удачно пробить.
Но было очевидно, что гол в ворота Миньоле – дело времени. “Сити” никуда не спешил, и был уверен в своих силах. Нужно было выждать нужный момент. И на 30-й минуте “горожане” забили первый гол.
Фил Фоден, номинально играющий на позиции девятки, сместился в центр, увидел рывок Канселу и выдал ему идеальный пас под удар. Ранее 21-летний игрок “Сити” отдал две похожие передачи за сборную Англии в матче против Андорры. Лига чемпионов – другой уровень, но для Фодена это не проблема.
Второй мяч “Сити” провел под конец тайма. “Брюгге” уставал постоянно играть без мяча, и игроки домашней команды просто уже начали ошибаться от усталости и бессилия. Н’Соки сбил Мареза в штрафной и алжирец сам реализовал пенальти.
Очень быстро “Манчестер Сити” забил третий гол. И снова выход фулбека на ворота Миньоле. В этот раз Уокер получил прекрасный пас от Де Брюйне и пробил бельгийского кипера “Брюгге”.
Гвардиола провел несколько замен, но стилистически ничего в матче не поменялось. Полный контроль “Сити”, игроки “Брюгге” неустанно бегали за мячом. Два игрока, вышедшие на замену на 65-й минуте, организовали четвертый гол. Стерлинг прострелил – 19-летний Палмер замкнул. 4:0.
Были ли какие-то атаки у “Брюгге”? Всего один удар (и он был заблокирован) до 79-й минуты, и только в конце игры Де Кетеларе получил шанс пробить головой, но Эдерон вытянул мяч с угла. Затем “Брюгге” все же удалось провести один гол (Ванакен), но почти сразу “Сити” забил пятый мяч. Соболь не доиграл с Марезом и вингер “Сити” оформил дубль (хороший пас от Фернандиньо). “Сити” мог забивать еще и еще, но ограничился пятью голами.
???? First Champions League goal for Cole Palmer!#UCL pic.twitter.com/WUlLO6EN3l— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021
Если до этого матча еще как-то можно было теоретизировать о том, что “Сити” не выйдет из своей группы (но все равно нужно было быть отчаянным фантазером), то после такой игры вопросов быть не должно: “Манчестер Сити” – самая сильная и сыгранная команда квартета “A”.
Лига чемпионов, группа A, третий тур. Брюгге, “Ян Брейдель”
“Брюгге” – “Манчестер Сити” 1:5
Голы: Ванакен 81 – Канселу 30, Марез 43 (пен.), Уокер 53, Палмер 67, Марез 84
“Брюгге”: Миньоле – Мата, Хендри, Н’Соки (Мехеле 79), Соболь – Соуа (ван дер Бремпт 56), Баланта (Мбамба 68), Ритс (Вормер 56), Ланг – Ванакен – Де Кетеларе (Дост 79)
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт (Аке 57), Канселу – Бернарду Силва (Гюндоган 57), Родри (Фернандиньо 71), Де Брюйне (Палмер 65) – Грилиш, Фоден (Стерлинг 64), Марез
Предупреждения: Мата 24, Н’Соки 45, Баланта 65 – Лапорт 32
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|0
|1
|11-6
|+5
|6
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|2
|1
|1
|0
|3-1
|+2
|4
|3
|"Брюгге"
|3
|1
|1
|1
|4-7
|-3
|4
|4
|"РБ Лейпциг"
|2
|0
|0
|2
|4-8
|-4
|0
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