ЛЧ. Брюгге - Манчестер Сити 1:5. Никаких шансов 

Единственное, что можно сделать – это посочувствовать “Брюгге”. “Манчестер Сити” более 70 минут проводил идеальный, образцовый матч, и только в конце немного расслабился. Когда у команды Гвардиолы получается на поле все, ей фактически нет равных в футболе. “Брюгге”, чемпион Бельгии и постоянный участник еврокубков, был на поле просто пассивным наблюдателем концерта, устроенного игроками “Сити”.

Метод чемпиона Англии – удушение. “Брюгге” просто не мог покинуть пределы своей половины поля. “Манчестер Сити” владел мячом, игроки в белых футболках постоянно менялись позициями, каждую атаку гости пытались довести до удара наверняка, со штрафной “Брюгге”. В первые получаса игры основная угроза воротам “Брюгге” исходила с левого фланга “Сити”. Туда смещались Канселу, Грилиш и Бернарду Силва и они время от времени выполняли нижние кроссы в центр штрафной. Но ни Фодену, ни Марезу, ни Де Брюйне не получалось удачно пробить.

Но было очевидно, что гол в ворота Миньоле – дело времени. “Сити” никуда не спешил, и был уверен в своих силах. Нужно было выждать нужный момент. И на 30-й минуте “горожане” забили первый гол.

Фил Фоден, номинально играющий на позиции девятки, сместился в центр, увидел рывок Канселу и выдал ему идеальный пас под удар. Ранее 21-летний игрок “Сити” отдал две похожие передачи за сборную Англии в матче против Андорры. Лига чемпионов – другой уровень, но для Фодена это не проблема.

Второй мяч “Сити” провел под конец тайма. “Брюгге” уставал постоянно играть без мяча, и игроки домашней команды просто уже начали ошибаться от усталости и бессилия. Н’Соки сбил Мареза в штрафной и алжирец сам реализовал пенальти.

Очень быстро “Манчестер Сити” забил третий гол. И снова выход фулбека на ворота Миньоле. В этот раз Уокер получил прекрасный пас от Де Брюйне и пробил бельгийского кипера “Брюгге”.

Гвардиола провел несколько замен, но стилистически ничего в матче не поменялось. Полный контроль “Сити”, игроки “Брюгге” неустанно бегали за мячом. Два игрока, вышедшие на замену на 65-й минуте, организовали четвертый гол. Стерлинг прострелил – 19-летний Палмер замкнул. 4:0.

Были ли какие-то атаки у “Брюгге”? Всего один удар (и он был заблокирован) до 79-й минуты, и только в конце игры Де Кетеларе получил шанс пробить головой, но Эдерон вытянул мяч с угла. Затем “Брюгге” все же удалось провести один гол (Ванакен), но почти сразу “Сити” забил пятый мяч. Соболь не доиграл с Марезом и вингер “Сити” оформил дубль (хороший пас от Фернандиньо). “Сити” мог забивать еще и еще, но ограничился пятью голами.

???? First Champions League goal for Cole Palmer!#UCL pic.twitter.com/WUlLO6EN3l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021

Если до этого матча еще как-то можно было теоретизировать о том, что “Сити” не выйдет из своей группы (но все равно нужно было быть отчаянным фантазером), то после такой игры вопросов быть не должно: “Манчестер Сити” – самая сильная и сыгранная команда квартета “A”.

Лига чемпионов, группа A, третий тур. Брюгге, “Ян Брейдель”

“Брюгге” – “Манчестер Сити” 1:5

Голы: Ванакен 81 – Канселу 30, Марез 43 (пен.), Уокер 53, Палмер 67, Марез 84

“Брюгге”: Миньоле – Мата, Хендри, Н’Соки (Мехеле 79), Соболь – Соуа (ван дер Бремпт 56), Баланта (Мбамба 68), Ритс (Вормер 56), Ланг – Ванакен – Де Кетеларе (Дост 79)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт (Аке 57), Канселу – Бернарду Силва (Гюндоган 57), Родри (Фернандиньо 71), Де Брюйне (Палмер 65) – Грилиш, Фоден (Стерлинг 64), Марез

Предупреждения: Мата 24, Н’Соки 45, Баланта 65 – Лапорт 32