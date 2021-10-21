Каналы Футбол купили права на трансляции в Украине MLS

Вы свой футбол покажите в лиге чемпионов, в лиге Европы. Приходиться смотреть вражеские каналы, которые транслируют всё. Или нельзя смотреть с России с Белоруси. Деньги платил за футболы, а смотреть надо по мегого. Такое возможно только у нас. Денисову привет.