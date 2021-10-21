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Каналы Футбол купили права на трансляции в Украине MLS

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(1 голосов)

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Каналы Футбол купили права на трансляции в Украине MLS

instagram.com/mls

Новина українською

Телеканалы Футбол купили права на показ в Украине американской лиги MLS.

Первые матчи Лиги уже стоят в сетке телепрограмм каналов на ближайших выходных.

Отметим, что сейчас в MLS подходит к концу регулярный чемпионат – с 19 ноября начинаются матчи плей-офф.

Также напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал Каламбус Крю, который в финале обыграл Сиэтл Саунндерс (3:0).

Читайте такжеДенисов: Не ожидал, что получу столько положительных отзывов, когда начал вести эфиры на украинском
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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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italiano
21.10.2021 в 20:31
Go глорить за Интер Майами)))))
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0
0
Лекарь (село Дарница)
21.10.2021 в 20:08
На безрыбье и попа - соловей.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 19:49
ЛЧ купите!
Ответить
+2
-1
kravaserega (Kyiv)
21.10.2021 в 19:49
А я то думал, чем в три часа ночи заняться, теперь вот MLS можно посмотреть
Ответить
+6
-1
Hanter44 (Baburka)
21.10.2021 в 19:44
Вот не знаю- смеяться или плакать?
Ответить
+7
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2021 в 20:13
Стучи головой в стенку...
Ответить
+1
-2
va4gvv (Харьков)
21.10.2021 в 19:43
Вы свой футбол покажите в лиге чемпионов, в лиге Европы. Приходиться смотреть вражеские каналы, которые транслируют всё. Или нельзя смотреть с России с Белоруси. Деньги платил за футболы, а смотреть надо по мегого. Такое возможно только у нас. Денисову привет.
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+6
-1
Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 19:43
Ещё бы чемпионат Гибралтара начали транслировать или Мальты Вот где зрелище
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+6
-1
kapkan (Луганск)
21.10.2021 в 19:31
Ещё бы чемпионат Мексики и Австралии))) Там, как раз, где-то в 2:00 ночи по нашему времени матчи начинаются)))
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+7
-1
Дон Купер (Хмельницький)
21.10.2021 в 19:22
Щастя привалило). Все життя мріяв дивитися МЛС).
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+8
-1


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