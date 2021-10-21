Каналы Футбол купили права на трансляции в Украине MLS
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instagram.com/mls
Телеканалы Футбол купили права на показ в Украине американской лиги MLS.
Первые матчи Лиги уже стоят в сетке телепрограмм каналов на ближайших выходных.
Отметим, что сейчас в MLS подходит к концу регулярный чемпионат – с 19 ноября начинаются матчи плей-офф.
Также напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал Каламбус Крю, который в финале обыграл Сиэтл Саунндерс (3:0).
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Источник:ТК Футбол
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