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Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 38 лет

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(6 голосов)

Первый после Бога?

Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 38 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марко Девич родился 27 октября 1983 года в Белграде. Форвард сыграл 35 матчей за сборную Украины. Карьеру начинал в "Звездаре", после чего защищал цвета "Железника", "Радничков" и "Вождоваца".

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Из Сербии в Украину Девич переехал в 2005 году в "Волынь". После двух сезонов в составе луцкой команды Марко присоединился к харьковскому "Металлисту", с которым ему удалось стать серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. В составе донецкого "Шахтера" форвард становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

После этапа с "горняками" нападающий ненадолго вернулся в "Металлист", после чего играл за "Рубин", "Ростов", "Вадуц", "Сабах" и "Вождовац". В этом году Марко повесил бутсы на гвоздь.

Девич – лучший бомбардир нашего первенства в сезоне 2007/08 (19 голов), член символического клуба бомбардиров имени Олега Блохина (138 мячей) и лучший бомбардир в истории "Металлиста" (98 голов).

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В статье: Марко Девич
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Комментарии (3)
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Siniy... (Dnipro)
27.10.2021 в 10:29
Ответный матч с Олимпиакосом в 2012 году - одно из самых незабываемых впечатлений для меня, хотя и выключил с матами после 1-го тайма. А утром просто уху ел. После того, как посмотрел обзор, еще раз отведал ухи. Хороший футболист, достойная карьера.
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С.Карпович. (Ланівці)
27.10.2021 в 10:38
Один з найкращих матчів в ЄК.
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Red_Cat (Салоники)
27.10.2021 в 10:25
Девич, Марлос, Тайсон, Азеведо. Всех этих звезд харьковского Металлиста в разное время забрали себе ахметокроты.
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