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Шевченко: Мой Золотой мяч в 2004 году стал прекрасным достижением для Украины в трудный момент

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Тогда в стране была "Оранжевая революция"

Шевченко: Мой Золотой мяч в 2004 году стал прекрасным достижением для Украины в трудный момент

Новина українською

Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко рассказал о важности его "Золотого мяча" - 2004 для него и Украины.

"Золотой мяч" был чем-то, о чем я мечтал всю жизнь. Несколько украинских футболистов его выигрывали – Игорь Беланов, Олег Блохин. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими футболистами, это стало одной из моих мечт.

В сезоне 2003/2004 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде "Золотой мяч". Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, в частности потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась "Оранжевая революция".

Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл "Золотой мяч", это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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