Ченбай: С Александрией у нас будет принципиальная игра

Защитник харьковского " Металлиста 1925 " Сергей Ченбай поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против "Александрии".

"У нас с "Александрией" равное количество очков, это будет принципиальная игра. Тот, кто выиграет, немного поднимется в турнирной таблице.

У нас немного разные стили игры, но результаты пока одинаковые. Думаю, в таких случаях всегда важную роль играет самоотдача, полная концентрация. Кто допустит меньше ошибок и реализует свои моменты, тот и победит", - сказал Кривенцов.