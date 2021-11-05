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Ченбай: С Александрией у нас будет принципиальная игра

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Металлист 1925 и Александрия - соседи в турнирной таблице

Ченбай: С Александрией у нас будет принципиальная игра

Фото: Металлист 1925

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Защитник харьковского "Металлиста 1925" Сергей Ченбай поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против "Александрии".

"У нас с "Александрией" равное количество очков, это будет принципиальная игра. Тот, кто выиграет, немного поднимется в турнирной таблице.

У нас немного разные стили игры, но результаты пока одинаковые. Думаю, в таких случаях всегда важную роль играет самоотдача, полная концентрация. Кто допустит меньше ошибок и реализует свои моменты, тот и победит", - сказал Кривенцов.

Напомним, что матч "Александрия" – "Металлист 1925" начнется сегодня в 19:30.

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В статье: ФК Александрия Сергей Ченбай Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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