  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Поражение Динамо, Шевчук в Ровно, неудачи команд украинцев. Главные новости за 23.11. Аудио
В тренде

Поражение Динамо, Шевчук в Ровно, неудачи команд украинцев. Главные новости за 23.11. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Поражение Динамо, Шевчук в Ровно, неудачи команд украинцев. Главные новости за 23.11. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДинамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября

Под конец ноября "Динамо" продемонстрировало лучшую свою игру в текущем сезоне ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Малиновский и Яремчук ничем не запомнились в ЛЧ, "Челси" взял реванш у "Ювентуса", Шевчук будет работать в "Вересе", а украинский экс-защитник "Шахтера" продолжит выступать за клуб из Москвы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...