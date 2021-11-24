Поражение Динамо, Шевчук в Ровно, неудачи команд украинцев. Главные новости за 23.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Под конец ноября "Динамо" продемонстрировало лучшую свою игру в текущем сезоне ЛЧ, но и это не все наши новости на сегодня. Малиновский и Яремчук ничем не запомнились в ЛЧ, "Челси" взял реванш у "Ювентуса", Шевчук будет работать в "Вересе", а украинский экс-защитник "Шахтера" продолжит выступать за клуб из Москвы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.