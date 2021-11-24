Динамо без евровесны, Яремчук не забил Барсе, Шевчук в Вересе. Главные новости за 23 ноября

Лучшая игра киевлян в текущей Лиге чемпионов пришлась аж на конец ноября. Вчера "Динамо" выглядело не хуже "Баварии" и не тотлько забило дебютный гол в турнире, но и, наверное, заслуживало ничьей. Юлиан Нагельсманн после встречи отмечал лидера киевлян Виктора Цыганкова - мол, интересный игрок. И все же поражение 1:2 - и с ним вылет из еврокубков. Жаль.

Руслан провел все 90 минут за "Аталанту" и сделал много полезного, но его команда безалаберно отыграла в защите и оступилась в гостях с "Янг Бойз" - 3:3. В актив такую игру не занесешь. У Романа Яремчука из "Бенфики" дела еще хуже - на поле "Барсы" (0:0) его начисто съел Рональд Араухо, а свой единственный голевой момент украинец запорол уже сам. Как итог - замена на 59-й минуте.

"Челси" взял убедительный реванш у "Ювентуса" за гостевое поражение, уничтожив итальянцев на "Стэмфорд Бридж" - 4:0. Кроме прочего, это и путевка для команды Тухеля в плей-офф ЛЧ. Там же сыграет и "МЮ", который в первом матче без Уле Гуннара Сульшера в гостях одолел "Вильярреал" - 2:0. А вот в группе G ситуация запутанная: вчера "Севилья" победила "Вольфсбург" (2:0), а "Лилль" - "Зальцбург" (1:0), и все решит финальный, 6-й тур.

4-ю победу в 5 турах Юношеской лиги УЕФА добыли киевляне. В непростых погодных условиях лидер динамовской молодежки Самба Дьялло был неэффективен, зато проявили себя атлетичные хавбеки и защитники команды Игоря Костюка - 2:1. Судьба первого места в таблице решится в последнем туре, когда "Динамо" U-19 поедет в гости к сверстникам из "Бенфики".

Семикратный чемпион Украины и бывший игрок сборной Вячеслав Шевчук вошел в директорат "Вереса" - вчера его представили в Ровно на "Авангарде", который проходит реконструкцию. На посту спортдира Шевчук заменит Ореста Баля, которого понизили в статусе до заместителя. Не так давно Вячеслав работал экспертом на ТВ, но его карьера оборвалась из-за скандала с пьяным вождением.

Ну и напоследок новость из другого мира. Пока РФ собирает сотни тысяч войск у границ Украины, шантажирует ее газом и поддерживает сепаратистов на Востоке, экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо" - на сей раз, до 2024 года. В свое время рослый защитник провел 12 матчей (1 гол) за сборную Украины - теперь туда ему дорога закрыта. Он сделал свой выбор.