ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды

"Скоро выпадет первый снег. И тогда он снова появится. Снеговик. А когда снег растает, он снова кого-то заберет с собой"…

Ю Несбё. "Снеговик"

Со снегом у многих ассоциируются чудеса. Когда землю осыпают белые хлопья, возникает предвкушение праздников. Но бывают и другие ситуации. Бывает как в романе Ю Несбё – когда первый снег ознаменует собой нечто плохое и зловещее. Футболисты "Динамо" сами должны были определить настроение этого момента: праздничное или злосчастное.

Голы в ворота "Баварии", хороший результат, даже достойная игра под обильным снегопадом были бы праздником для болельщиков. Плохая игра и плохой результат порождали бы те же чувства, что испытывал Харри Холе в "Снеговике", получив письмо с предостережением и вызовом… "А когда снег растает, он снова кого-то заберет с собой" (с). Сегодня вместе с первым снегом таяли очередные надежды киевского "Динамо".

Игра не была ужасающей, но не было и чего-то такого, чем можно было удивить "Баварию". Один удар за тайм, нанесенный Виктором Цыганковым – это слишком мало (хотя удар действительно хорош). Иногда удавались очень классные скоростные контратаки, в ходе которых киевляне разыгрывали просто божественные комбинации. Но обычно таким выпадам не хватало последней точки. К примеру, когда Шкурин открывался под пас де Пены, но не дотянулся до мяча. Или когда Горетцка выбил мяч из-под ног Цыганкова, а Нойер махнул мимо и только наблюдал за тем, как "красный" попадал в дальнюю штангу его ворот. Вот здесь могло действительно повезти, но удача любит сильных…

В моменте с падением Буяльского после прикосновения к его ноге Эрнандеса тоже не повезло. Не повезло в том плане, как именно арбитры расценили эпизод. Наш эксперт убежден, что это пенальти, турок Мелер с коллегами ВАРовцами заняли иную позицию.

Много говорим о "Динамо", но это только буря в стакане. "Бавария" была более четкой. Вот это слово как нельзя лучше характеризует игру Рекордмастера. Да, не было бешеного давления на ворота Бущана, но была хищническая нацеленность на добычу результат. Тревожно было уже на стартовых минутах, когда били сначала Горетцка, а затем Сане. "Динамовцы" отважно бросались и падали под мячи, но долго так продолжаться не могло. После дальнего удара Павара состоялся очередной блок от Забарного, но мяч упал прямо на стоявшего спиной к воротам Левандовского. Удар "ножницами" и… это просто нужно видеть.

Помните тот момент с попаданием мяча в штангу после ошибки Нойера? "Динамо" действительно не повезло, но формально фортуна отдала должок, когда после прострела Комана Забарный срезал мяч прямо в грудь Бущану, который уже не контролировал ворота. Фарт может сыграть роль в определенных эпизодах, но для всеобщей четкой картины нужны мастерство, старания, класс и так далее. Во всем этом "Бавария" была лучше.

Второй ее гол – командно-индивидуальное мастерство. И комбинация хорошая, и удар Комана на поражение. И как с ними тягаться?

"Динамо" пробовало, искало варианты. На старте второго тайма даже имело преимущество. Шапаренко бил после сбрасывания Буяльского, но Нойер вытащил даже скорректированный рикошетом удар. Николай первым был на подборе, но почему-то решил вторым темпом не бить, а пасовать на Гармаша. Заблокировали.

Затем последовала перспективная подача от Буяльского, после чего "Бавария" отодвинула игру от своих ворот. Она не нагнетала, удар Комана даже опасностью не назовешь, но держала соперника на расстоянии. Для гостей это было самое оно.

Шанс исправиться за промах, допущенный в начале тайма, был у Шапаренко. Но он неудачно пробил со штрафного. Если кто-то и мог вернуть "Динамо" веру в свои силы, то это Гармаш. Символично, что он забил первый командный гол киевской команды в этой Лиге чемпионов. Атака получилась очень раскидистой. Витиньо завозился с мячом, но это позволило подключиться к наступлению Миколенко. Виталий отпасовал Цыганкову, тот отдал разрезную передачу на Гармаша, который и обыграл Нойера. Уже хоть что-то.

Открылось второе дыхание. Последовал дальний удар от Сидорчука, с которым с трудом справился Нойер. А дальше был шанс в игре вторым темпом, но никто не откликнулся на прострел. Пошла игра на встречных курсах. Левандовский простил, неточно пробив низом после контратаки. Но и Цыганков промахнулся, стреляя в несколько похожей манере.

Финального штурма не было, но был скоростной выпад Цыганкова, перекушенный подкатом Горетцки. А еще позже – дальний удар Виктора, после которого неуверенно сыграл Нойер. "Динамо" провело достойный матч – и этим уже можно гордиться. Но результат удручает. Теперь, чтобы не вылететь, нужно побеждать в Лиссабоне при условии, что "Бенфика" не возьмет очки с "Барселоной".

ЛЧ. Группа Э. Пятый тур

23.11.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Халил Мелер (Турция) 1:2

"Динамо" (Киев, Украина) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) 1:2

Голы: Гармаш 70 - Левандовский 14, Коман 42

"Динамо": Бущан – Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев 76) – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, где Пена (Гармаш 46) – Шкурин (Витиньо 46)

"Бавария": Нойер – Павар, Куасси (Тильманн 85), Эрнандес (Сарр 46), Дэвис – Толиссо, Горетцка – Коман (Рока 67), Мюллер, Сане (Ричардс 87) – Левандовский

Предупреждения: Шапаренко 32 – Сарр 52