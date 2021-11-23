  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Пятое поражение в пяти матчах. С позитива – забитый мяч

ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Скоро выпадет первый снег. И тогда он снова появится. Снеговик. А когда снег растает, он снова кого-то заберет с собой"…

Ю Несбё. "Снеговик"

Со снегом у многих ассоциируются чудеса. Когда землю осыпают белые хлопья, возникает предвкушение праздников. Но бывают и другие ситуации. Бывает как в романе Ю Несбё – когда первый снег ознаменует собой нечто плохое и зловещее. Футболисты "Динамо" сами должны были определить настроение этого момента: праздничное или злосчастное.

Голы в ворота "Баварии", хороший результат, даже достойная игра под обильным снегопадом были бы праздником для болельщиков. Плохая игра и плохой результат порождали бы те же чувства, что испытывал Харри Холе в "Снеговике", получив письмо с предостережением и вызовом… "А когда снег растает, он снова кого-то заберет с собой" (с). Сегодня вместе с первым снегом таяли очередные надежды киевского "Динамо".

ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды - изображение 1

Игра не была ужасающей, но не было и чего-то такого, чем можно было удивить "Баварию". Один удар за тайм, нанесенный Виктором Цыганковым – это слишком мало (хотя удар действительно хорош). Иногда удавались очень классные скоростные контратаки, в ходе которых киевляне разыгрывали просто божественные комбинации. Но обычно таким выпадам не хватало последней точки. К примеру, когда Шкурин открывался под пас де Пены, но не дотянулся до мяча. Или когда Горетцка выбил мяч из-под ног Цыганкова, а Нойер махнул мимо и только наблюдал за тем, как "красный" попадал в дальнюю штангу его ворот. Вот здесь могло действительно повезти, но удача любит сильных…

В моменте с падением Буяльского после прикосновения к его ноге Эрнандеса тоже не повезло. Не повезло в том плане, как именно арбитры расценили эпизод. Наш эксперт убежден, что это пенальти, турок Мелер с коллегами ВАРовцами заняли иную позицию.

Много говорим о "Динамо", но это только буря в стакане. "Бавария" была более четкой. Вот это слово как нельзя лучше характеризует игру Рекордмастера. Да, не было бешеного давления на ворота Бущана, но была хищническая нацеленность на добычу результат. Тревожно было уже на стартовых минутах, когда били сначала Горетцка, а затем Сане. "Динамовцы" отважно бросались и падали под мячи, но долго так продолжаться не могло. После дальнего удара Павара состоялся очередной блок от Забарного, но мяч упал прямо на стоявшего спиной к воротам Левандовского. Удар "ножницами" и… это просто нужно видеть.

Помните тот момент с попаданием мяча в штангу после ошибки Нойера? "Динамо" действительно не повезло, но формально фортуна отдала должок, когда после прострела Комана Забарный срезал мяч прямо в грудь Бущану, который уже не контролировал ворота. Фарт может сыграть роль в определенных эпизодах, но для всеобщей четкой картины нужны мастерство, старания, класс и так далее. Во всем этом "Бавария" была лучше.

Второй ее гол – командно-индивидуальное мастерство. И комбинация хорошая, и удар Комана на поражение. И как с ними тягаться?

"Динамо" пробовало, искало варианты. На старте второго тайма даже имело преимущество. Шапаренко бил после сбрасывания Буяльского, но Нойер вытащил даже скорректированный рикошетом удар. Николай первым был на подборе, но почему-то решил вторым темпом не бить, а пасовать на Гармаша. Заблокировали.

Затем последовала перспективная подача от Буяльского, после чего "Бавария" отодвинула игру от своих ворот. Она не нагнетала, удар Комана даже опасностью не назовешь, но держала соперника на расстоянии. Для гостей это было самое оно.

Шанс исправиться за промах, допущенный в начале тайма, был у Шапаренко. Но он неудачно пробил со штрафного. Если кто-то и мог вернуть "Динамо" веру в свои силы, то это Гармаш. Символично, что он забил первый командный гол киевской команды в этой Лиге чемпионов. Атака получилась очень раскидистой. Витиньо завозился с мячом, но это позволило подключиться к наступлению Миколенко. Виталий отпасовал Цыганкову, тот отдал разрезную передачу на Гармаша, который и обыграл Нойера. Уже хоть что-то.

Открылось второе дыхание. Последовал дальний удар от Сидорчука, с которым с трудом справился Нойер. А дальше был шанс в игре вторым темпом, но никто не откликнулся на прострел. Пошла игра на встречных курсах. Левандовский простил, неточно пробив низом после контратаки. Но и Цыганков промахнулся, стреляя в несколько похожей манере.

Финального штурма не было, но был скоростной выпад Цыганкова, перекушенный подкатом Горетцки. А еще позже – дальний удар Виктора, после которого неуверенно сыграл Нойер. "Динамо" провело достойный матч – и этим уже можно гордиться. Но результат удручает. Теперь, чтобы не вылететь, нужно побеждать в Лиссабоне при условии, что "Бенфика" не возьмет очки с "Барселоной".

ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды - изображение 2

ЛЧ. Группа Э. Пятый тур
23.11.2021. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Халил Мелер (Турция) 1:2

"Динамо" (Киев, Украина) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) 1:2
Голы: Гармаш 70 - Левандовский 14, Коман 42

"Динамо": Бущан – Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев 76) – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, где Пена (Гармаш 46) – Шкурин (Витиньо 46)

"Бавария": Нойер – Павар, Куасси (Тильманн 85), Эрнандес (Сарр 46), Дэвис – Толиссо, Горетцка – Коман (Рока 67), Мюллер, Сане (Ричардс 87) – Левандовский

Предупреждения: Шапаренко 32 – Сарр 52

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (146)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vasa pupkis (Киев)
23.11.2021 в 22:15
Гармаш самый дорогой игрок Динамо. Циганков, Забарный, Сидорчук возмут за лям/пучёк
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
23.11.2021 в 22:14
пойду,сделаю выводы,.поработаю над ошибками,набравшись ценного опыта за сегодняшний день.Это я о своей работе,короче.
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.11.2021 в 22:12
Мало хто пише про гол красень Левандовського.Для прихильників Замикальдо тільки він забиває красиві голи)))
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 22:11
Все завтра за Шахтер!!! Эта тема уже не интересна и скучна! Только самый наш сильный клуб - Шахтер!!!
Ответить
+1
-1
Тренерую (Столица)
23.11.2021 в 22:10
Спасибо за игру!
Ответить
+2
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
23.11.2021 в 22:10
5-та поразка в 5- ти матчах?: Це про що? Семен, скільки випив7 А по команді . Набрати кучу нападників а забиває Гармаш. якого списали((
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 22:13
4-я
Ответить
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
23.11.2021 в 22:13
семен написав:Пятое поражение в пяти матчах. С позитива – забитый мяч
+1
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
23.11.2021 в 22:14
Суркіс професіонал, тому і набрав професіоналів після роботи яких доводиться віддуватись Гармашу Після того, як під час війни Сурки займаються агіткою Медведчука, мене вже нічого не дивує, скоро і Бущан в нападі почне виходити. Професіонали, сер
Ответить
0
0
vituynia (Черкассы)
23.11.2021 в 22:10
Даже если бы Бавария бегала на лыжах или в валенках,то всё равно обыграла бы Динамо. Уровень игроков гораздо выше. В первом тайме киевляне выглядели ужасно,особенно в атаке. Да ещё и без форварда. Шкурин может быть и неплох для чемпионата Украины, но для ЧУ можно использовать и своих,того же Кулача или кого то из юношей. А белоруса нужно отправлять зимой домой,толку от него никакого. Посмотрели,оценили и пожалуй хватит. Даже опорник Гармаш, в разы креативнее на острие, чем странный бульбаш. В общем в этом евросезоне отмучились. Хотя сегодня второй тайм показал, что не всё так безнадёжно. В следующем еврокубковом сезоне, Луческу уже нужно давать хоть какой то результат, или на пенсию.
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 22:09
Смотреть всем, как сейчас Барса будет раскатывать портосов. Молитесь на Барсу бобры.
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
23.11.2021 в 22:08
Из положительного - сбылся мой прогноз, влетели и этой Баварии, без ряда игроков. Пусть простят меня искренние болельщики Динамо, но за суркисовское Динамо не болею нигде и никогда. Как и 99,9% харьковчан. И не надо про "ватный Харьков". Здесь счеты другие, кто помнит, тот помнит. Кто не помнит, или не знает, или малолетка - тоже не виноват. Здесь пишут как Глейзеры гробят Манчестер, который Юнайтед. И действительно гробят. Но никто из журналистов не пишет как Суркисы гробят киевское Динамо. А до этого угробили все живое вокруг. Ну да, за такое в Украине деньги не платят. Да и бог с ней, с той Лигой Чемпионов, и с лигой Европы туда же. Дворовой футбол в Украине не умрет, надеюсь. Если смартфоны пацанов не доконают Его и буду смотреть, когда вернусь. Всем здоровья и хорошего настроения. На Динамо и Шахтере футбол клином не сошелся.
Ответить
+2
-4
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 22:12
Правду кажеш Динамо і Шахтар це дно. Без цих двох клубів в нас був би дуже хороший чемпіонат.
Ответить
+2
-1
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:12
глист не воняй,Гармаш ещё не раз покажет знаменитый жест всем глистам!!!
Ответить
+1
-1
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 22:13
дурню, в збірній України на провідних ролях теперішні або в минулому гравці Динамо! що б було тоді зі збірною, якщо Динамо не володів Суркіс, а якийсь ідіот, що накупив би бібізян. не важливо чи бразильських, чи бразило-латинських як в твоєму металісті
Ответить
+2
0
Russell
23.11.2021 в 22:08
За 2й тайм, дякую!
Ответить
+2
-2
Savatan (Харьков)
23.11.2021 в 22:07
Левандовский красавца положил !
Ответить
+1
-2
Консул (Новоград-Волинський)
23.11.2021 в 22:07
Динамо провело сильну гру. В першому таймі випадали з гри Де пена та Кендзьора. Повинна була нічия.
Ответить
+5
-1
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:09
Поставь судейка продажная пеналь,могли и выиграть
Ответить
+3
-1
ВиктАн
23.11.2021 в 22:11
Пенальти был. Но если бы судья его поставил, то дк играли бы ещё трусливее во втором тайме и влетели бы 1-8
0
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 22:07
Трусалье в футболочке! Завтра Шахтер порвёт Интер и вы все это увидите как надо играть! Шахтер - чемпион!!! Динамо - дно!!!
Ответить
+1
-3
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:08
Соснет твой чмохтьор минимум три раза,запомни это-конч даунецкий
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 22:09
Ты вонючий чебурек, завтра лопнешь
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:11
Разве что от радости как Интер выносит даунецкую помойку)))
+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.11.2021 в 22:06
На світі вже давно ведеться... більший меншого кусає та ще й б’є Та ще арбітри зважаючи на "казус С..." (тепер вже Стерлінга) намагаються давати пенальті не за доторк, а за ЗНОС! Хоч не виключено зіграй так наші проти претендента на ЗМ - РЛ могли бути варіанти Хоч мої сподівання і частково збулись 1) перший гол; 2) нерозгромна поразка; 3) не провальна гра... більше ДВАДЦЯТИ хвилин утім результат, хоч і закономірний, але НИЦИЙ Пожинаємо плоди попередників... Які не могли навіть у ЛЄ здобути пристойні результати. А тепер з ЧЕТВЕРТОЇ корзини ніякого ФЕ... у суперники не отримаєш. А от вигризати хоч нічейку у кращих клубів Європи поки ЗАСЬ!
Ответить
+1
-1
avatar
anоnimus (Київ)
23.11.2021 в 22:06
Дрищан не підвів, зайшла ставка
Ответить
+3
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 22:13
До чого тут твій папка? З@дрот ти сцикливий, пишущий з чужих акаунтів
Ответить
0
0
Mihailtulch (Tulchyn)
23.11.2021 в 22:05
Зачем вообще о чём либо говорить, если есть статистика пять поражений в пяти матчах!,что ещё нужно!!!!!А тут пишут Донецкие с клиентами налетали, просто Динамо не команда лиги чемпионов,и с более менее европейской командой им делать нечего!
Ответить
+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
23.11.2021 в 22:06
Какие ещё пять поражений???
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
23.11.2021 в 22:07
Какая разница... Особа так бачить... Чи бажає побачити
0
-1
Mihailtulch (Tulchyn)
23.11.2021 в 22:09
Извините 4
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 22:01
Бенфика-вперёд!!! Яремчук должен забить.
Ответить
+2
-2
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 22:01
Динамо забило гол в ЛЧ! пойду бухну за это. Не стыдно за парней, Цыганкова на 50 млн надо отдавать, Гармаш будущее укр футбола, Миколенко будущий претендент на золотой мяч.
Ответить
+4
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 22:03
Мабуть ти вже давно бухнув
Ответить
+2
-1
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 22:06
Слався, родное Динамо!
0
-1
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:06
)(уесос даунецкий ,я ибал твой рот?и твою кончиты мамашку которая высрала тебя на асфальт
Ответить
+1
-1
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 22:07
и я твой ипал, мы по по очереди.
+1
-1
aleks68
23.11.2021 в 22:14
ты можешь только отсосать петушара дырявая.тупая .....жертва аборта
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
23.11.2021 в 22:01
Жаль не дожали......Сегодня была лучшая игра ДК наверное во всем сезоне...и не только в ЛЧ, а вообще. Штанги.... Про..б Шапоренко .....Ну и судья .....поступил, как редчайших г....н. 100 пенальти. Умеют, когда захотят.
Ответить
+5
-1
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 22:02
какая лучшая игра? бавария сливала матч забивай-не хочу - но у нас НЕТ КОМАНДЫ - ЛУЗЕРЫ поколенье неудачников
Ответить
+1
-4
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 22:01
как стыдно - понятно что игроки средние, чемпионат слабый - но ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ ТУПЫЕ на поле ? одноногие калеки там отскок тут прискок - это просто жжесть - обороны нет вообще
Ответить
0
-4
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 22:02
узбагойся та далі др@чи на бразільцев, чудік
Ответить
+1
-2
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 22:03
а ты оставайся терпилой и терпи унижения - хотя ты в футболе полный ноль
+2
-2
aleks68
23.11.2021 в 22:12
гоняй ....на дырявую помойку и не гавкай
0
0
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 22:00
вратарь Баварии как мог помогал /Динамо - но там по полю ходят такие ТУПЫЕ буратины что все бесполезно
Ответить
+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:59
Липовая веточка, ушко мышонка, капелька слюнки, ниточка махровая, скользкий вареничек......
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 22:05
Ответить
0
-1
сиси кейтч (Херсон)
23.11.2021 в 21:59
чему вы радуетес ьдебилыв пяти матчаходин забитый гол и одно очко
Ответить
+3
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 21:58
А Гармаш мог и второй забить, вот был бы номер. Все его списали кроме Луческу, а он вишь как... В нём боевой дух того Динамо ещё тлеет. Старая гвардия. Молодца!
Ответить
+3
-3
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
23.11.2021 в 21:57
Я смотрю, унылые лузеры-хейтеры применяют излюбленную тактику рашистов — врать и ставить все с ног на голову, не привязываясь к реальности вообще. Динамо хорошо сыграло с одним из лучших клубов мира? Говори, что их возили всю игру. Не назначен явный пенальти? Говори, что это вам не УПЛ. В последней фразе прекрасно все, потому что это именно что УПЛ, как будто судье от Палкина позвонили. Но понятно, что им нужна эта дымовая завеса, чтобы прикрыть тот беспредел, который творят ахметовские у нас. Горжусь Динамо, нормально играли, результат несправедлив, а всякой шушвали в комментах приходится совсем уже постыдно извираться, потому что в действительности у нас все получилось очень даже достойно.
Ответить
+5
-1
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 22:05
обычно звонят только Сурки и топят другие клубы (Металлист), и с Коломойшей-другом потопили Днепр. Черноморцы, шубки судьям - карму динамо отмыть ещё долго не получится
Ответить
0
-2
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 21:56
налетіло даунєцкіх як стерв'ятників. Чули підтримку трибун на Олімпійському рідної команди? так ось! у вас такої ніколи не було й не буде! вдавітеся заздрістю, чмирі!
Ответить
+4
-5
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 21:57
один из тех, кто не поддерживает целостность украинцы и разделяет людей на правых и левых? очередной дурачок
Ответить
+1
-4
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 21:59
я не розділяю України, а виступаю за депортацію даунєцкіх. нехай пруть у даунєцк і там свої порядки наводять, а не тут!
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 22:01
Маямец, а как же даунецкие? Нэ роздмухуй.
0
-1
aleks68
23.11.2021 в 21:58
полечи голову убогий
Ответить
+1
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:59
Тебе уже писали, жёлтопузый, лечись, а не за что-убей себя об стену
Ответить
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:00
Кончиты даунецкие только приписывать могут посещаемость и свозить с заводов алкашей
Ответить
+2
-2
aleks68
23.11.2021 в 22:03
в зеркало посмотри чмо ....
0
-2
avatar
victor1306 (Мадрид)
23.11.2021 в 21:55
Між командами просто прірва у класі. Немов би самі динамівці десь приїхали з чемпіоном області грати. Суєта, поспіх, брак. Тупо стушувались перед німцями, які сьогодні забагато піжонили. Треба було в кінці зрівнювати, але що якщо до суєти, поспіху і браку додалася втома. Сцікуни.
Ответить
+5
-7
Lion Killer (Львів)
23.11.2021 в 21:59
Ви 2й тайм бачили взагалі? оО
Ответить
+2
0
vgolovan (полтава)
23.11.2021 в 21:54
отличная команда подростает - на следующий сезон будут показывать настоящий футбол европейского уровня
Ответить
+7
-3
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 21:55
каждый год одно и то же, Динамо сурка
Ответить
+3
-6
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:56
)(уесос даунецкий иди лижи пенисову
+3
-2
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 21:59
Wertu098, жду тебя в кроватке, дорогой.
+1
-1
aleks68
23.11.2021 в 22:00
...... wertu098 а как фуфло у суркиса.лизать не надоело. .....дырявый
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 22:01
Жди жди,сейчас придёт колибри,и порезвитесь даунецкие гомосеки
+1
0
aleks68
23.11.2021 в 22:05
в лч в следующем году нужно ещё попасть.весной суркис уже обещал выстрелить в европе.и где выстрел?
Ответить
0
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.11.2021 в 21:53
Лев матча Шапаренко. Тащил вперёд команду во втором тайме. Но в одном моменте сплоховал, однозначно!
Ответить
+8
-1
Pianist (Киев)
23.11.2021 в 21:52
Динамо этой осенью вышло на свой максимум. Прогресс остановился. Луческу больше ничего не сделает с этими пацанами. Всему есть предел, и этот предел Динамо этой эпохи - это бесспорное превосходство над колосо-ингульцами и прочей сельской чепухой. И полное разочарование в соперничестве с хорошими евро командами. Ну не может пацан из киевской тренажерки уложить на ринг условного Кличко. Не может Ланос обогнать Мерс. Полная безнадёга. Нет ничего хуже ощущения того, что единственная щенячья радость Динамо - это радость забитому голу! :(( Ну если это первый гол в еврокубках с февраля прошлого года! Первый гол в семи последних матчах еврокубков! Позорище.
Ответить
+7
-8
vgolovan (полтава)
23.11.2021 в 21:59
предел у тебя наверное давно настал а пацанам еще рости и рости а ланос может обогнать мерс если мерс хреновый а ланос новый - ущербный ты болельщик
Ответить
+1
-1
Karamba911 (Львів)
23.11.2021 в 21:52
Хороша гра, чекаємо поразки Бенфіки!!! А там вже Динамо покаже ,чи гідні вони на євровесну.
Ответить
+5
-4
aleks68
23.11.2021 в 22:07
"дурень думкою багатіє"
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
23.11.2021 в 21:51
Молодцы! Играли раскрепощено от души, моментов создали за весь групповой турнир, не забили что поделать, за то красиво завершили групповой турнир на Олимпийском. Эх, а ведь сегодняшний матч, домашний с Бенфикой и с Барсой выглядели очень хорошо. Получил сегодня удовольствие от игры любимой команды, даже ругать ни кого не хочется. Ах, чуть не забыл, не хотелось на этом делать акцент, но ведь на Буяльском был чистейший пенальти. И да, Левандовский просто царь штрафной площади, если ему не дадут ЗМ то пусть идут с этой наградой в опу. Ещё раз спасибо команде за игру, а болела на стадионе ща поддержку в такую ужасную погоду!
Ответить
+12
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
23.11.2021 в 21:51
Классный матч, плохой результат. Арбитр Вара ч.м.о
Ответить
+11
-3
avatar
Просто Толик (Одесса)
23.11.2021 в 21:51
Отличный матч, смотрелся на одном дыхании. Динамо Киев молодцы, сражались до последней секунды. Хотелось бы больше таких зрелищных поединков с участием украинских команд.
Ответить
+12
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:50
Соскучился за снегом, Левандовский красава, Шапаренко точно скоро заплачет, пенальти надо было ставить, 2-й тайм хорош, но Бавария позволила. Как бы так, коротко и ясно.
Ответить
+4
-6
perogiv52 (.)
23.11.2021 в 22:01
Бавария не в тех кондициях сегодня играла , думаю спасибо за то что сыграли и показали старание ДК.
Ответить
0
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 22:04
думал прибьют вкдк как в Германии, но не случилось
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:50
В группе, где один чёткий лидер, который у всех выигрывает, можно было и побороться, но......... один гол в пяти матчах.......
Ответить
+5
-8
ВиктАн
23.11.2021 в 21:50
Второй тайм - топ, в исполнении ДК, кроме Караваева.
Ответить
+5
-4
ДобрийВечір (Трип’ять)
23.11.2021 в 21:50
«Разкидестые» мізки у автора… маячня , наркотики- зло.
Ответить
+2
-2
Lion Killer (Львів)
23.11.2021 в 21:49
там пеналь чистий в 1му таймі, 100% 11 метровий. Якшо такого не побачити в ВАРі, то на який пень він взагалі потрібен.
Ответить
+10
-5
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:49
В первом матче с баварскими сосисками левый пенальти ставят ,тут 100% не ставят!!!!..кончинты газпромовские,как и даунецкие!!
Ответить
+6
-14
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:51
иди лечись, дебил
Ответить
+7
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:52
Сам кончита голубоднищенская!
Ответить
+1
-5
аmg333 (Kyiv )
23.11.2021 в 21:52
дружочек, возвращайся ко мне в кроватку. хватит написывать
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:55
Чучело заднеприводное,твоя кроватка на даунбас арене..там твои друзяки гомосеки
+2
-2
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:53
Завтра Гранде Интер будет рвать конченый даунецкий автобус!!!..а кончиты даунецкие будут снова петь -всрався родной чмохтьор
Ответить
+2
-4
aleks68
23.11.2021 в 22:08
с детства такой е......й?
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.11.2021 в 22:14
У тебя даже если понос нападет будут виноваты донецкие)
Ответить
0
0
sergio07 (Запоріжжя)
23.11.2021 в 21:48
Ахметовці зі своїми Футболами не організували трансляції. Довелось дивитись руську за підтримки газпрому. Тьху на них (((
Ответить
+10
-9
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:52
как ты это пережил?
Ответить
+1
-3
vinn (Khmelnitsky)
23.11.2021 в 21:57
Так ахметовцям і не можна зараз лч показувати))))
Ответить
0
0
code906 (Kiev)
23.11.2021 в 21:48
Ох, Шкурин. Видно, что хочет, но не умеет . Больше нечего сказать. Но 2й тайм понравился.
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 21:55
максимум его уровень - это Минай и Рух.
Ответить
+1
-1
мы за динамо (киев)
23.11.2021 в 21:48
сьогодні в вкдк із футболістів які мають функціонально грати на атаку рівню ліги чемпіонів відповідає тільки гармаш. шапаренко ще так і не доріс. а всі інші разом з будулаєм то для внутрішньо-упл вживання.
Ответить
+5
-6
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
23.11.2021 в 21:48
Гармаш взагалі монстр.Ніколи не думав що таке буде.
Ответить
+9
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 21:47
такому ДК бы норм тренера, а то уровень Цыгана - максимум в Украине шороху навести
Ответить
+3
-9
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:53
такое дк сделал Цыган
Ответить
+1
-1
Pianist (Киев)
23.11.2021 в 21:54
Такому бы тренеру нормальное ДК!…
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 22:07
ага, Роналду и Ван Дейка, тогда бы точно Ворсклам не проигрывал)
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.11.2021 в 21:47
Вітаю динамівців з першим голов в ЛЧ. Те,шо вони програли це не новина,тішить хоть,шо не крупно.
Ответить
+2
-8
Тренерую (Столица)
23.11.2021 в 21:59
По игре Динамо точно не проиграло !!!
Ответить
+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
23.11.2021 в 21:47
Зв такую игру не стыдно. Играли достойно. Спасибо!
Ответить
+9
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
23.11.2021 в 21:47
Достойно зіграли, але толку і радості від того мало. Були шанси зрівняти, але клас є клас... Після перерви батарею під газоном мабуть підкрутили, щоб сніг розтопився... Зрозуміли, що забивати і зрівнювати рахунок без снігу буде легше )))
Ответить
+8
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 21:46
Мало, дуже мало Чорноморецю забили, в цьому головна причина поразки від Баварії.
Ответить
+5
-9
Камонплей
23.11.2021 в 21:46
сподобалось як вкінці катали м'яч позаду щоб в контрі не пропустити третій. Захистили результат. Молодці. В них мабуть преміальні до кількості пропущених прив'язані, а не до результату. Чи до "достойності" поразки.
Ответить
+4
-8
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 21:46
Динамо в груповому етапі заслужило як мінімум на третє місце.. в цьому матчі не пощастило дотиснути Баварію. в матчах з барселоною арбітри відкрито підсуджували. та й тут могли ставити пенальті в першому таймі
Ответить
+7
-8
Зритель (Харьков)
23.11.2021 в 21:49
З одним голом у п'яти матчах щось заслужили?
Ответить
+6
-5
avatar
NORDOS
23.11.2021 в 21:52
4 пенальті на користь Динамо не поставили. з барсотушкою то взагалі піздец а не арбітраж був! тягнуть путалону за вуха. це вони повинні на останньому плентатись
+2
-4
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 21:57
Згадати матчі з Барсою - там тех судді чудили. Як і сьогодні.
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:54
ты точно больной-заслужили 3-е,минимум, а находятся в опе!!!
Ответить
+1
-4
Pianist (Киев)
23.11.2021 в 21:57
С одним голом, серьезно? Я с детства болею за Динамо, бегал сам малым пацаном на Салютной.. Сколько всего прожил с этим клубом! Так вот сейчас мне глубоко печально от того, что максимум Динамо - это победа во внутреннем чемпионате, и полнейшая безальтернативная безнадёга в Европе.
Ответить
+2
-1
Тренерую (Столица)
23.11.2021 в 22:06
Сегодня безнадёги не было!!! И даже появилась надежда на будущее!!!
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
23.11.2021 в 21:46
Бенфику надо побеждать, и есть шанс на ЛЕ, по личным встречам пройдут, как я понимаю. Но надо Бенфике сегодня проигрывать.
Ответить
+9
-4
сиси кейтч (Херсон)
23.11.2021 в 21:46
весна без динама как всегда
Ответить
+5
-8
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 21:54
Как всєгда
Ответить
+2
-1
Noiro (Харьков)
23.11.2021 в 21:45
Загорелые парни из судейского корпуса, видимо, очень хотели гражданство Германии.
Ответить
+8
-5
Lion Killer (Львів)
23.11.2021 в 21:45
Ну сьодні хоча б була гра і МОМЕНТИ. Це вже прогрес ого який. ДК зараз в хорошій формі.
Ответить
+6
-1
NikosFutboloidos (Chop)
23.11.2021 в 21:45
Ніби і стоїть а сексу немає - легка імпотенція називається. Потрібен хороший лікар ( тренер). І на додачу два презерватива (суддя і Циганков).
Ответить
+4
-6
мы за динамо (киев)
23.11.2021 в 21:52
циганков то якась небачена деградація, причому з рівня подавання якихось надій.
Ответить
+1
-3
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:45
Какая же противная гомосяцкая рожа у тренеришки баварских сосисок!!!
Ответить
+4
-8
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 21:47
У ВВП лучше))??
Ответить
+2
-4
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:52
Такая же как у тебя
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 21:44
Если первый тайм не учитывать, то вполне смотримая игра у киевлян получилась против тренировочного режима Баварии. Моменты свои забивать, поменьше играть назад и будет дело .
Ответить
+2
-4
аалекс ( Крым)
23.11.2021 в 21:44
Ээх, жалко. Немотивированная Бавария давала шансы зацепиться за ничейку, но фарта не хватило.
Ответить
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 21:45
Мастерства не хватило и смелости.
Ответить
+5
-6
Algrab (Костопiль)
23.11.2021 в 21:44
Бодалися ... Але бракує нормального нападника...За гру не соромно...
Ответить
+3
-2
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:43
Турецкая мразь украла ничью у Динамо!! Гармаш царь
Ответить
+6
-11
Wertu098 (бамбас )
23.11.2021 в 21:47
О,даунецкие кончиты только минусы могут ставить!!! форца Интер
Ответить
+3
-8
aleks68
23.11.2021 в 21:49
не захлебнись чмо .....
+4
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
23.11.2021 в 21:57
А закономерно, что вкдк в опе, согласись? Ещё и Бенфика прибьёт, приятно будет))))
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 21:51
Царь один - Тунец. Это тебя минусуют его поклонники)))
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 21:43
да норм, в общем-то, сыграли. как и кроты в Мадриде. если бы так же играли во всех матчах группы, не плелись бы в хвостах своих групп
Ответить
+3
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 21:43
А пивоненко з сабкою нап'ються, Гармаш не нападник, але забиває, та ще й Баварії
Ответить
0
-1
aleks68
23.11.2021 в 21:46
да куда там
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 21:43
Теперь только надежда на Хави.
Ответить
+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
23.11.2021 в 21:43
Второй тайм лучше, но результата нет (
Ответить
+2
0
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 21:43
МОЛОДЦІ! Грали сьогодні добре. Дуже непогано. Як би ще не газпромівський суддя, могли б і за бали зачепитись. Дякую.
Ответить
+3
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:42
Но такое....... могли и сравнять счёт... Но разница в классе, без вариантов!
Ответить
+5
-1
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 21:42
Неожиданно!
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
23.11.2021 в 21:41
Знову поразка, за яку не соромно. От тільки за турнірну таблицю соромно, та то таке...
Ответить
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
23.11.2021 в 21:41
Может так и надо, как во втором тайме. Да есть риск играть в открытую, да мы на голову слабее технически, но игра проходила уже не у нашей штрафной, моменты пошли, голы… Та и просто приятно смотреть, что мы не жмемся, а идет игра на равных и Бавария уже не такая грозная и мы не просто команда для битья, которая пять мячей влетает. Еще бы нам реализацию подтянуть…
Ответить
+7
-1
aleks68
23.11.2021 в 21:48
после двух забитых мячей бавария и стала "не такой грозной"
Ответить
+2
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
23.11.2021 в 21:56
Немає значення яка там Баварія,вони на полібули? Були. І все. Але суддя...
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...