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Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию
Молодежь Динамо снова на коне
fcdynamo.com
Киевское Динамо в рамках Юношеской лиги УЕФА в матче 5-го тура принимало Баварию.
Киевляне подходили к матчу в качестве лидера группы, в то время как мюнхенцы, как это странно не звучало, считались аутсайдерами.
И киевляне сразу же обозначили свои намерения, забив гол уже на 7-й минуте. Диалло накрутил на фланге, отдал на Вивчаренко, тот навесил, и Яцик аккуратно скинул головой в сетку.
После этого игра перешла в более спокойное русло – киевляне выжидали, в то время как Бавария продолжала играть через пас и не ставила неразрешимых задач перед обороной киевской команды.
После перерыва суть игры особо не поменялась – команды создали по пары интересных моментов, но сильно не рвались.
А вот под аккомпанемент снега, который зарядил над Киевом, Волошин заработал пусть и несколько спорный пенальти, который технично реализовал Бражко.
Остаток матча больше в атаке проводила Баври и все-таки наиграла на свой гол, когда уже в компенсированное время Дибрани дал на технику. Впрочем, нна итог матча этот гол уже повлиять не мог.
2:1, киевляне уверенно довели дело до победы, и остаются на первом месте в группе.
Динамо уже точно не опустится ниже второго места в группе и сыграет в плей-офф, однако судьба первого места решится в последнем, выездном поединке против Бенфики, которая в параллельном матче, который начался на час позже, пока что обыгрывает Барселону.
Динамо – Бавария 2:1
Голы: Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)
Предупреждения: Яницек, Дячук, Бражко, Боль
Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцик (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамлиши, 70), Волошин, Попов (Горбач, 88), Диалло
Бавария U-19: Шенк, Харольд, Яницек, Бухманн, Саньянг, Вениг, Незири (Юлдиз, 62), Айтамер (Диабрани, 72), Ваннер, Ибрагимович, Мамедова (Хепберн, 72)
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