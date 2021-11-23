Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию

Киевское Динамо в рамках Юношеской лиги УЕФА в матче 5-го тура принимало Баварию.

Киевляне подходили к матчу в качестве лидера группы, в то время как мюнхенцы, как это странно не звучало, считались аутсайдерами.

И киевляне сразу же обозначили свои намерения, забив гол уже на 7-й минуте. Диалло накрутил на фланге, отдал на Вивчаренко, тот навесил, и Яцик аккуратно скинул головой в сетку.

После этого игра перешла в более спокойное русло – киевляне выжидали, в то время как Бавария продолжала играть через пас и не ставила неразрешимых задач перед обороной киевской команды.

После перерыва суть игры особо не поменялась – команды создали по пары интересных моментов, но сильно не рвались.

А вот под аккомпанемент снега, который зарядил над Киевом, Волошин заработал пусть и несколько спорный пенальти, который технично реализовал Бражко.

Остаток матча больше в атаке проводила Баври и все-таки наиграла на свой гол, когда уже в компенсированное время Дибрани дал на технику. Впрочем, нна итог матча этот гол уже повлиять не мог.

2:1, киевляне уверенно довели дело до победы, и остаются на первом месте в группе.

Динамо уже точно не опустится ниже второго места в группе и сыграет в плей-офф, однако судьба первого места решится в последнем, выездном поединке против Бенфики, которая в параллельном матче, который начался на час позже, пока что обыгрывает Барселону.

Динамо – Бавария 2:1

Голы: Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)

Предупреждения: Яницек, Дячук, Бражко, Боль

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк (Малыш, 88), Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Яцик (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамлиши, 70), Волошин, Попов (Горбач, 88), Диалло

Бавария U-19: Шенк, Харольд, Яницек, Бухманн, Саньянг, Вениг, Незири (Юлдиз, 62), Айтамер (Диабрани, 72), Ваннер, Ибрагимович, Мамедова (Хепберн, 72)