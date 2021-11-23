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ЛЧ. Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Роналду продолжает забивать в каждом матче
МЮ вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря голам Роналду и Санчо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, пятый тур. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”
“Вильярреал” – “Манчестер Юнайтед” 0:2
Голы: Роналду 78, Санчо 90
“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Раба 79) – Тригерос (Морено 73), Капу, Парехо – Гомес (Диа 85) – Данджума, Пино (Чуквуэзе 73)
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Мактомини, Фред – Санчо (Мата 90+3), ван Де Бек (Фернандеш 66), Роналду (Матич 90+2) – Марсьяль (Рэшфорд 66)
Предупреждения: Пино 33 – ван де Бек 41
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|2
|"Вильярреал"
|5
|2
|1
|2
|9-7
|+2
|7
|3
|"Аталанта"
|4
|1
|2
|1
|7-7
|0
|5
|4
|"Янг Бойз"
|4
|1
|0
|3
|3-8
|-5
|3
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