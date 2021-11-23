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ЛЧ. Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Роналду продолжает забивать в каждом матче

Лига Чемпионов
(2 голосов)

МЮ вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря голам Роналду и Санчо

ЛЧ. Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2. Роналду продолжает забивать в каждом матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа F, пятый тур. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”

“Вильярреал” – “Манчестер Юнайтед” 0:2

Голы: Роналду 78, Санчо 90

“Вильярреал”: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Раба 79) – Тригерос (Морено 73), Капу, Парехо – Гомес (Диа 85) – Данджума, Пино (Чуквуэзе 73)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Мактомини, Фред – Санчо (Мата 90+3), ван Де Бек (Фернандеш 66), Роналду (Матич 90+2) – Марсьяль (Рэшфорд 66)

Предупреждения: Пино 33 – ван де Бек 41

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 5 3 1 1 10-7 +3 10
2 "Вильярреал" 5 2 1 2 9-7 +2 7
3 "Аталанта" 4 1 2 1 7-7 0 5
4 "Янг Бойз" 4 1 0 3 3-8 -5 3
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В статье: Вильярреал Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Донни ван де Бек
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Комментарии (4)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
23.11.2021 в 22:01
Рональдо хоч і забив гол,але як чмошником був так ним і залишився)))
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
23.11.2021 в 22:00
По ходу Судьшера таки сплавили
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 21:49
адептам "Роналду сломал Сульшеру план на сезон"
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+2
0
Algrab (Костопiль)
23.11.2021 в 21:54
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+2
0


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