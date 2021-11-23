Лилль победил Зальцбург и возглавил турнирную таблицу

Сегодняшний поединок был очень важен для обеих команд в турнирном плане, ведь именно "Лилль" и "Зальцбург" на данный момент занимают первое и второе место в группе. Их положение может еще измениться по результатам заключительного тура Лиги чемпионов, но встреча сегодня смогла решить много вопросов.

"Лилль" с самого начала первого тайма не собирался отдавать инициативу сопернику. Команда начала с контроля мяча, но без акцентированного продвижения вперед. Это привело к тому, что уже на 11-й минуте Адейеми получил мяч слева в чужой штрафной, разобрался с Фонте и пробил по воротах Грбича. Однако, голкипер справился с мячом, без каких-либо сложностей. Немного позже ответил "Лилль". Бамба с правой бровки простреливал в центр, а Йылмаз нанес удар немного левее рамки ворот.

Уже на 31-й минуте французский клуб сумел отличиться. Йылмаз прошел оборону соперника слева и обыгрался с Дэвидом. Сначала Бурак нанес удар сам, но попал в ногу Ульмеру. Затем мяч отскочил к Дэвиду, который без проблем переправил его в сетку. После забитого гола "Зальцбург" не стал играть активнее, хотя ситуация этого требовала. Первый тайм закончился лишь несколькими попытками клуба подойти к штрафной площади соперника.

Вторая половина встречи наоборот началась очень динамично. Уже на 48-й минуте Ааронсон выполнил прострельную передачу с правого края. Шешко пытался головой подкорректировать мяч в ворота, но направил его чуть выше цели. Спустя лишь несколько минут, следовал ответ от французов. Йылмаз с 22-х метров нанес удар по воротам соперника. В ближний вратарский угол летел круглый, но ушел чуть выше перекладины.

Следующая опасность была лишь на 73-й минуте нашего поединка. Тогда Бамба оказался справа в чужой штрафной и переправил мяч мимо вышедшего из рамки голкипера. Однако, на линии ворот в эту секунду уже было двое защитников. Один из них и выбил подальше в поле. После этого, до самого конца поединка мы уже не увидели опасных моментов от обеих команд.

Победа в сегодняшней встрече дала возможность "Лиллю" подняться сразу на первую строчку в своей группе. Теперь французский клуб имеет 8 очков и хороший шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается "Зальцбурга", то он опускается на вторую строчку, и его путевка в евровесну будет под вопросом в последнем матче группового этапа.

Лилль - Зальцбург 1:0

Гол: Дэвид 31

Лилль: Грбич, Челик, Фонте, Джало, Мандава, Веа, Санчес, Шека, Бамба, Йылмаз, Дэвид

Зальцбург: Кен, Вебер, Ульмер, Онгуэн, Кристенсен, Зайвальд, Ааронсон, Камара, Сучич, Адейеми, Сеско

Предупреждения: Джало 14, Шека 67, Бамба 90+5 - Кристенсен 8, Зайвальд 35, Кьергард 90+1, Адейеми 90+6