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Садовый: Арена Львов находится в аварийном состоянии - может просто завалиться

Общие новости
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(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Садовый: Арена Львов находится в аварийном состоянии - может просто завалиться

Новина українською

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о том, что "Арена Львов" сейчас находится в аварийном состоянии.

"Проблема "Арены Львов" очень проста – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отбросили, сами будут управлять.

Если вы сегодня залезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он просто может завалиться. Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введен в эксплуатацию.

Есть подстанция, которая не запущена, так же подстанция около аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции", – сказал Садовый.

Напомним, что на Арене Львов в УПЛ домашние матчи проводят "Львов" и "Рух", а также (иногда) национальная и молодежная сборные Украины.

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В статье: Арена Львов Андрей Садовый
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Источник:
Lviv1256

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Комментарии (1)
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zafo50
25.11.2021 в 19:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 17:32
самосад хочет устроить там мусорную свалку
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