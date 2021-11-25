Садовый: Арена Львов находится в аварийном состоянии - может просто завалиться
Никогда такого не было, и вот опять
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о том, что "Арена Львов" сейчас находится в аварийном состоянии.
"Проблема "Арены Львов" очень проста – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, то мы готовили команду, которая должна была управлять стадионом. Государство какое решение одобрило? Город вообще отбросили, сами будут управлять.
Если вы сегодня залезете внутрь этого стадиона, то вы поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделять средства на ликвидацию аварийности, то он просто может завалиться. Плюс, чтобы вы поняли, он до сих пор не введен в эксплуатацию.
Есть подстанция, которая не запущена, так же подстанция около аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции", – сказал Садовый.
Напомним, что на Арене Львов в УПЛ домашние матчи проводят "Львов" и "
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