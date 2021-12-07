Экс-защитник Металлиста завершил карьеру

Бывший правый защитник харьковского "Металлиста" Кристиан Вильягра принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последней командой 35-летнего футболиста был "9 де Хулио", в котором он и начинал свою карьеру в 2002 году.

Аргентинец также известен по выступлениям за "Ривер Плейт", "Росарио", харьковский "Металлист" (2010-2014 гг.) и "Атлетико Тукуман". В активе футболиста 1 матч за сборную Аргентины.

Скриншот: instagram.com/alfonsina_vi