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Экс-защитник Металлиста завершил карьеру

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Он решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет

Экс-защитник Металлиста завершил карьеру

Фото: ФК Металлист

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Бывший правый защитник харьковского "Металлиста" Кристиан Вильягра принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последней командой 35-летнего футболиста был "9 де Хулио", в котором он и начинал свою карьеру в 2002 году.

Аргентинец также известен по выступлениям за "Ривер Плейт", "Росарио", харьковский "Металлист" (2010-2014 гг.) и "Атлетико Тукуман". В активе футболиста 1 матч за сборную Аргентины.

Экс-защитник Металлиста завершил карьеру - изображение 1
Скриншот: instagram.com/alfonsina_vi
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В статье: Кристиан Вильягра
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