Калиниченко: Матчи Украины с Россией? Эти вещи для меня непонятны

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что не скучает по матчам между Украиной и Россией. По его словам, стоит ностальгировать о чем-то более приземленном.

"Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается. Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии. А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны", — заявил Калиниченко.

Калиниченко завершил карьеру футболиста в 2014 году. Будучи футболистом он выступал за "Днепр", московский "Спартак" и "Таврию". В составе национальной команды Украины бывший полузащитник провел 47 матчей и забил семь мячей.