Калиниченко: Матчи Украины с Россией? Эти вещи для меня непонятны
По его словам, стоит ностальгировать о чем-то более приземленном
Фото: СЭ/ Автор - Федор Успенский
Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что не скучает по матчам между Украиной и Россией. По его словам, стоит ностальгировать о чем-то более приземленном.
"Не могу сказать, что я по чему-то скучаю. Я живу настоящим. Поэтому скучать по тому, что когда-то было, у меня не получается.
Я скучаю по городам и странам, в которые не могу попасть из-за проклятой пандемии. А по поводу матчей России и Украины. Я понимаю, что это не вопрос ближайшего будущего. Нужно мечтать о чем-то более приземленном, а эти вещи для меня непонятны", — заявил Калиниченко.
Калиниченко завершил карьеру футболиста в 2014 году. Будучи футболистом он выступал за "Днепр", московский "Спартак" и "Таврию". В составе национальной команды Украины бывший полузащитник провел 47 матчей и забил семь мячей.
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